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استفاقت صباحاً ورأت مفاجأة مرعبة في حوض السباحة (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2022 | 12:58
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أظهر مقطع فيديو صورته سيدة من ولاية فلوريدا الأميركية، تمساحا في حوض السباحة في الفناء الخلفي لمنزلها.

وبحسب ستيسي غوينون، فإنها شاهدت التمساح صباحا في بركة السباحة، حيث كانت درجة الحرارة مرتفعة ذلك اليوم.
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وأثار التمساح الذعر لدى ستيسي التي اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن الزاحف الضخم، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" للأنباء.

وتعاملت شرطة مقاطعة أورانج في فلوريدا مع البلاغ، وتواصلت مع جمعية الأسماك والأحياء البحرية في فلوريدا، التي أعلمت ستيسي بأنها سترسل مختصا للإمساك بالحيوان، إلا أن التمساح فر من البركة من تلقاء نفسه.
 
وسبق لشرطة المقاطعة أن تعاملت قبل فترة وجيزة مع اتصال مشابه، حيث رصد تمساح ضخم في بركة سباحة إحدى العائلات أيضا، قبل الإمساك به.
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