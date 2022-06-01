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في المغرب.. سائح يصاب بـ "الذهول" بسبب فاتورة مستشفى

Lebanon 24
01-06-2022 | 13:23
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بكثير من الذهول، شارك المدون المتخصص بالترويج للسفر، كريستيان غروسي، فاتورة مستشفى مغربي تلقى فيه العلاج خلال سفره الأخير للبلاد، إذ إن مبلغ "31 دولار" الذي دفعه للمستشفى "زهيد للغاية".

وشارك غروسي، 23 عاما، تجربة تعرضه للتسمم الغذائي على حسابه في موقع TikTok، وحصل الفيديو على أكثر من 1.9 مليون مشاهدة.
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وقال إنه أخذ الفاتورة الطبية "تذكارا" للحادثة.

وفي المقطع يقول غروسي "انتهى بي الأمر إلى الإغماء والانهيار على الرصيف" بعد أن أصيب بالمرض خلال زيارته للمغرب.

وقال "استيقظت على أربعة رجال مغاربة يصبون الماء على رأسي وهم يتحدثون العربية وأخذوني إلى المستشفى"، حيث تلقى العلاج في غرفة الطوارئ بالإضافة إلى "محلولي إنعاش وريدي" ومضادات للطفيليات ومضاد للغثيان.

ومقارنة بالنظام الصحي بالولايات المتحدة، كانت فاتورة غروسي ستبلغ ربما آلاف الدولارات للفحص وتلقي العلاج والبقاء ليلة في المستشفى.

غروسي قال للمرضة التي طمأنته على صحته، بأنه لا يملك تأمينا طبيا، خشية من أن تكون الفاتورة كبيرة. 

لكنه بدلا من هذا دفع مبلغا "زهيدا" مقارنة بما كان سيدفعه في الولايات المتحدة، مما أثار إعجابه، وقال إنهم "يقبلون الدفع نقدا فقط"، وهي مقارنة أخرى مع كثير من الشركات والمستشفيات في الولايات المتحدة التي لا تقبل الدفع النقدي، بل عبر البطاقات أو شيكات إلكترونية.
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