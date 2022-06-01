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فنون ومشاهير

شعر بألم أثناء إحيائه حفلًا غنائيًّا... وتوفي

Lebanon 24
01-06-2022 | 13:34
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توفي المغني الهندي كريشناكومار كوناث الشهير باسم kk عندما كان يحيي حفلا له في كالكوتا عن عمر يناهز 53 عاما.  

وبحسب موقع India today  شعر المغنيKK  بألام مفاجأة أثناء إحيائه حفلا فنيا على مسرح نازرول مانشا في كالكوتا مما دفعه للعودة إلى غرفته في الفندق، ولكن عندما تدهورت حالته الصحية، تم نقله إلى مستشفى CMRI حيث تم الإعلان عن وفاته مساء أمس الثلاثاء، وأكد الأطباء أن KK وصل ميتاً إلى المستشفى.
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وانتشر مقطع فيديو يظهر المغني يشكو من الحرارة، محاطا بفريقه وحراسه الشخصيين، وهو يندفع للخروج من المسرح الذي أحيا فيه الحفل.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير بولييود المغني KKحيث اعتبر البعض أن وفاته كانت صادمة.

وغردت المغنية الهندية هارشديب كور على"توتير":"لا أستطيع تصديق أن KK المحبوب لم يعد موجودا، هذا حقا لا يمكن أن يكون صحيحا. ذهب صوت الحب، هذا مفجع".
 

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