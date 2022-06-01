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منوعات
انتحل صفة طبيب نساء وهذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
01-06-2022
|
13:44
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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض سيدات بادعائه العمل كطبيب نساء، وتزوير محرر رسمي للانضمام لنقابة الأطباء.
وأسندت النيابة للمتهم حاصل على بكالوريوس زراعة، تهمة ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو "استمارة الحصول على بطاقة شخصية" أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات حالته الوظيفية المزورة، بأنّه طبيب بشري، مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
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واشترك المتهم، مع موظف عام حسن النية بمصلحة الأحوال المدنية، في تزوير المحرر الرسمي، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن أخرج بصحة المحرر المزور محل الاتهام السابق أمام الموظف العام محتجا لما به من بيانات غير حقيقية، وأمد الموظف بها فأثبتها بالمستند المزور محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجّهت للمتهم اتهامات هتك عرض عدد من السيدات بغير قوة أو تهديد، بأن كشف عن عوراتهن ولامس مناطق عفتهن، موهما إياهن بأنّه طبيب نساء وتوليد على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استولى المتهم على مبالغ مالية من عدة سيدات، بإيهامهن بأنّه طبيب نساء وتوليد وتولى علاجهن، فتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ المالية على النحو المبين بالتحقيقات، كما جرح إحدى السيدات جرحا أعجزها عن أعمالها لمدة 20 يوما.
وشهد أحد الشهود أنّ المتهم كان يعمل كطبيب نساء وتوليد منذ 7 أعوام، وأجرى عددا من عمليات الولادة القيصرية والطبيعية قبل أن يكتشف أمره.
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