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إيران تحتج لدى فرنسا بسبب "العنكبوت المقدس".. ما القصة!

Lebanon 24
02-06-2022 | 05:00
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أعلنت إيران، الأربعاء، أنها تقدمت باحتجاج لدى فرنسا على مشاركة فيلم في مهرجان "كان" السينمائي يروي قصة جرائم سفاح قتل بائعات هوى في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة بشمال شرق إيران.

وشارك "العنكبوت المقدس" للمخرج الدنماركي من أصل إيراني، علي عباسي، في المسابقة الأساسية للمهرجان الذي اختتم الأسبوع الماضي، ونالت عنه الإيرانية المقيمة في الخارج زَر (زهرا) أمير إبراهيمي، جائزة أفضل ممثلة.
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وتؤدي إبراهيمي دور صحفية شابة من طهران تتعقب بنفسها سفاحا ارتكب سلسلة جرائم قتل أودت بحياة بائعات هوى في مشهد، والتي تعد من أبرز المدن المقدسة لدى الشيعة لكونها تحتضن مرقد الإمام الرضا، ثامن الأئمة المعصومين.

وقال وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، للتلفزيون الرسمي: "تقدمنا باحتجاج رسمي إلى الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية... سنأخذ هذه المسألة في الاعتبار بالتأكيد في تبادلاتنا الثقافية مع حكومات مماثلة" من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

واعتبر إسماعيلي أن عرض الفيلم في المهرجان غير المرتبط رسميا بالحكومة الفرنسية كان "خاطئا وسياسيا بالكامل"، وهدف إلى "اظهار صورة قاتمة عن المجتمع الإيراني".

وكانت منظمة السينما الإيرانية المرتبطة بوزارة الثقافة، انتقدت الإثنين، المهرجان لعرضه الفيلم وتقديره بالجائزة، معتبرة أن إدارته ارتكبت "عملا منحازا ومسيسا من خلال تقدير الفيلم الخاطئ والسخيف".
 
 
 
ورأت أن "العنكبوت المقدس" يقدم صورة "مشوهة عن المجتمع الإيراني وجرح مشاعر ملايين المسلمين الشيعة".

ولم ينل هذا العمل إجازة لإعداده في إيران، وتم تصويره في الأردن.

وكان "العنكبوت المقدس" واحدا من عملين إيرانيين شاركا في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، مع "إخوة ليلى" للمخرج سعيد روستايي، وفيه يروى قصة عائلة على وشك التفكك.

واكتسبت السينما الإيرانية شهرة عالمية من خلال أسماء بارزة مثل عباس كيارستمي الذي نال جائزة "السعفة الذهبية" في "كان" عام 1997، وأصغر فرهادي الذي نال مرتين جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وكان عضوا في لجنة تحكيم مهرجان "كان" 2022.
المصدر: الحرة
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