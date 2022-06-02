24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حالة نادرة... ولادة طفلة أسترالية مصابة بـ"الابتسامة الدائمة"
Lebanon 24
02-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت كريستينا فيرشر وزوجها بليز موتشا على تيك توك تجربتهما الفريدة مع ابنتهما المصابة بـ"الابتسامة الدائمة"، لزيادة الوعي ونشر المعلومات حول هذه الحالة النادرة.
وفي التفاصيل، فقد وُلدت الطفلة آيلا سمر في كانون الأول 2021، بأديلايد الواقعة في جنوب أستراليا، مصابةً بحالة خُلقية نادرة جداً تُسمى بـ"ثنائية macrostomia"، حيث لا تلتحم زوايا الفم معاً بشكل صحيح أثناء وجود الطفل في الرحم.
Advertisement
وبعد إجرائهم عملية قيصرية، سلم الأطباء آيلا إلى والديها ولاحظوا أن لديها فتحة شفوية كبيرة، الأمر الذي حير الطاقم الطبي في البداية لأنه لم يتم رصد الحالة في فحوصات الموجات فوق الصوتية.
ومن جهتهم، فقد أوضح الأطباء أنه يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بـ"ثنائية macrostomia" من تنفيذ بعض المهام الوظيفية مثل الرضاعة.
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2007، فقد تم الإبلاغ عن 14 حالة فقط من "ثنائية macrostomia" في السجلات الطبية.
المصدر: lbc
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
03:00 | 2022-06-02
02/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
02:18 | 2022-06-02
02/06/2022 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
00:09 | 2022-06-02
02/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2022-06-02
صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلتر
11:59 | 2022-06-02
لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص حفظ الأسرار؟
11:55 | 2022-06-02
خداع بصري: انظروا جيدًا إلى صورة الثقب الأسود... ماذا ترون؟
11:52 | 2022-06-02
ذهبوا لأداء امتحان الرياضيات فتفاجأوا بما لم يكن في الحسبان
11:38 | 2022-06-02
أثناء لعبه مع أصدقائه... هاجمه التسماح وتصارع معه لعشر دقائق!
10:00 | 2022-06-02
ما هي الألوان التي تجذب البعوض؟
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
02/06/2022 19:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
02/06/2022 19:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
02/06/2022 19:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact