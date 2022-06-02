ماذا تأكل الجمال في الصحراء لتبقى على قيد الحياة؟ حقائق مثيرة حولها

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جميعنا نعلم أنّ الجمال هي من الحيوانات التي تتحمل أن تعيش بالصحاري وفي أكثر المناطق جفافاً وحرارة وقحطاً على وجه الأرض، وبطريقة ما تتمكن من الحصول على ما يكفيها من الطعام للبقاء على قيد الحياة، ولكن ما الطعام الذي يمكن أن تأكله الجمال في هذه الأماكن التي تبدو خالية من جميع أشكال الحياة؟وفقاً لما ذكره متحف التاريخ الطبيعي في لندن NHM فقد طورت جميع الأنواع الـ3 من الجمال العديد من التكيفات لجعل العيش في الصحراء ممكناً، من بينها الشفاه المهيأة لتناول جميع أنواع الأطعمة الصحراوية.وأنواع الجمال هي: الجمل العربي ذو السنم الواحد والجمل ذو السنامين والجمل الوحشي.أما السنام فهي الكتلة الدهنية المرتفعة التي تظهر على ظهر الجمل، والتي تعمل كخزانات مياه.في حين يقول موقع حديقة حيوان سان دييغو الأميركية إنّ الشفاه العلوية التي تمتلكها الجمال منقسمة بحيث يتحرك كل نصف على حدة للسماح للحيوان بالرعي بالقرب من الأرض لأكل الأعشاب القصيرة- وهو أمر لا بد منه في الصحراء حيث ينمو كل شيء ببطء.وأضاف الموقع أنّ هذه الشفة العلوية صلبة لكنها لا تزال مرنة، مما يعني أن الجمال يمكنها قطع وأكل النباتات الشائكة والحادة (مثل شجيرة الملح).في حين يوضح متحف التاريخ الطبيعي في لندن أنه توجد نتوءات لحمية تسمى الحليمات تبطن أفواه الجمال لحماية الفم من الأطعمة المزعجة ومساعدتها على معالجة هذا الطعام وابتلاعه.أما موقع حديقة حيوان أوكلاند فيقول إنّ الجمل العربي- الذي يتميز بسنام واحد- يأكل في المقام الأول النباتات الشائكة والأعشاب الجافة وشجيرات الملح.بشكل عام، تأكل هذه الجمال الأعشاب والأوراق والأغصان من أي نبات في الصحراء، إلى جانب البراعم الخضراء لشجيرات الرمث الأسود من جنس الرمث.بالإضافة إلى ذلك، تأكل السيقان وأوراق الشجر من شجيرات صحراوية مختلفة من أجناس الروثا والعلندي والرطريط.أما الجمال ذات السنامين والوحشية في منغوليا فتتغذى على نباتات من أجناس القرغانة والرمث والخشال والروثا التي تنمو هناك.أما موقع Livescience فقد أوضح أنّ الجمال تمتلك من 3 إلى 4 معدات، وبمجرد أن تبتلع وجباتها العاشبة، فإن الطعام يُهضم جزئياً في المعدة الأولى والثانية قبل أن يُجتر ثم يعاد ابتلاعه مرة أخرى.وبمجرد دخوله إلى المعدة الأخيرة، يستسلم هذا المجتر لقوى العديد من الميكروبات التي تساعد في الهضم، وعندما لا يتوفر الطعام، فلا داعي للقلق، حيث يمكن للجمال العيش أكثر من أسبوع بدون ماء ولأشهر بدون طعام.