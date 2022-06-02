"انعدام ظل الظهيرة"... ظاهرة غريبة في الامارات هذا الشهر!

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن انعدام ظل الزوال سيكون مع وقت الظهر حوالي الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت الإمارات وبالتالي لا يُشاهد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة.أشار الجروان إلى أن أول تعامد لشمس الظهيرة سيكون على أقصى جنوب الإمارات في 6 حزيران الجاري قرب منطقة أم الزمول ثم تزحف منطقة التعامد إلى الشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 حزيران الجاري.وتابع قائلا: "ثم تعود نحو الجنوب قرب أم الزمول في 8 تموز وبعد 10 تموز ينتقل موقع التعامد نحو الجنوب ويبدأ ظل الزوال في التمدد".وتتعامد الشمس على مدار السرطان بحدود 21 حزيران الجاري، ما يصاحبه أدنى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض وأقصر ليل وأطول نهار في الجزء الشمالي من الأرض، بحسب "وام".فيما تتعامد الشمس على مدار الجدي بحدود 21 يكانون الأول القادم يصاحبه أقصى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض وأقصر نهار وأطول ليل في الجزء الشمالي من الأرض.بينما تتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 اذار والخريفي في 23 أيلول ويكون مقدار ميل ظل الزوال يعادل دائرة عرض الموقع متزامنا مع تساوى الليل بالنهار.يشار إلى أن المناطق التي تقع بين مدار السرطان عند 23.5 شمالا والذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للإمارات ومدار الجدي عند 23.5 جنوبا تتعامد عليها الشمس في موعدين خلال العام وتختلف من منطقة لأخرى وفق دائرة عرض الموقع، حسب بيان "وام".