Advertisement

منوعات

صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلتر

Lebanon 24
02-06-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-958442-637897714944675847.jpg
Doc-P-958442-637897714944675847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، عرضت صور من كل عقد من حكمها على أحجار ستونهنج، التي بنيت من قبل البريطانيين القدماء حوالي عام 2500 قبل الميلاد.

صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلتراإليزابيث الثانية تصل إلى قصر ويندسور للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش
Advertisement
قامت المنظمة التي تدير معلم ستونهنج التاريخي، بتكريم الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وعرضت صورا لها على الهيكل الصخري الشهير الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في إنجلترا.

وقال حساب english heritage في تغريدة على "تويتر": "لقد جمعنا بين اثنين من الرموز البريطانية للاحتفال بالذكرى البلاتينية. عرضنا ثماني صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية على ستونهنج".

وأرفق التغريدة بفيديو لعملية إضاءة الأحجار.

ومن بين الصور الثمانية التي عرضت على ستونهنج، صورة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، وأخرى خلال زيارتها للمكسيك في عام 1975.

وللمناسبة ذاتها، تم إصدار صورة جديدة للملكة."european times"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:59 | 2022-06-02
11:55 | 2022-06-02
11:52 | 2022-06-02
11:38 | 2022-06-02
10:00 | 2022-06-02
08:00 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website