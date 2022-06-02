صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلتر

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بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، عرضت صور من كل عقد من حكمها على أحجار ستونهنج، التي بنيت من قبل البريطانيين القدماء حوالي عام 2500 قبل الميلاد.صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلتراإليزابيث الثانية تصل إلى قصر ويندسور للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرشقامت المنظمة التي تدير معلم ستونهنج التاريخي، بتكريم الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وعرضت صورا لها على الهيكل الصخري الشهير الذي يعد أحد أكثر المعالم شهرة في إنجلترا.وقال حساب english heritage في تغريدة على "تويتر": "لقد جمعنا بين اثنين من الرموز البريطانية للاحتفال بالذكرى البلاتينية. عرضنا ثماني صور شخصية للملكة إليزابيث الثانية على ستونهنج".وأرفق التغريدة بفيديو لعملية إضاءة الأحجار.ومن بين الصور الثمانية التي عرضت على ستونهنج، صورة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، وأخرى خلال زيارتها للمكسيك في عام 1975.وللمناسبة ذاتها، تم إصدار صورة جديدة للملكة."european times"