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أثناء لعبه مع أصدقائه... هاجمه التسماح وتصارع معه لعشر دقائق!

Lebanon 24
02-06-2022 | 11:38
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نجا صبي يبلغ من العمر 14 عاما من فك تمساح قام بمهاجمته بينما كان يلعب مع أصدقائه قرب نهر في شرق الهند.

وتعرض أوم براكاش ساهو بينما كان يلعب مع أصدقائه في نهر كاني شرق الهند، لهجوم تمساح بطول 7 أقدام، جره بعيدا وأطبق على الصبي بفكه.
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وبعد معركة استمرت لعشرة دقائق، تمكن ساهو من الإفلات من التمساح بعدما وجه للحيوان لكمات في منطقة الجبهة والعينين
 
ووفقا للسلطات في منطقة كيندرابارا في أوديشا، لا يزال ساهو في المستشفى في حالة مستقرة رغم تعرضه لإصابات وجروح عميقة.
 
ويعد هجوم التمساح الذي تعرض له ساهي الثالث من نوعه في غضون شهر بذات المنطقة حول حديقة "بيتاركانيكا" الوطنية، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويتصاعد قلق المواطنين المقيمين بالقرب من "بيتاركانيكا" لوجود 1784 تمساحا فيها، قد يهرب بعضها عبر المسطحات المائية ومنافذ جريان المياه، رغم تأكيد الحديقة التزامها بكافة الإجراءات الوقائية للحيلولة دون خروج هذه الزواحف من مكانها.
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