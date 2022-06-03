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لمكافحة التدخين... هذا البلد يرفع سعر السجائر من 8 يورو الى 47!

Lebanon 24
03-06-2022 | 16:00
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في خطوة تهدف للقضاء على التدخين، تدرس هولندا خطةً لرفع سعر علبة السجائر إلى 47 يورو بحلول عام 2040، وفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية.

ونقلاً عن صحيفة De Telegraaf الهولندية، سيقدم مارتن فان أوجين، وزير الصحة المحافظ، خطةً إلى الحكومة الائتلافية في البلاد، تهدف لجعل تكلفة التدخين مرتفعة للغاية، بحيث لا يسلك الشباب هذه العادة أبداً؛ مما يولِّد "جيلاً متحرراً من التدخين".  
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قالت الصحيفة: "إنه يشعر بدعم البحث العلمي الذي يُظهر أن الحوافز المالية للإقلاع عن التدخين لا معنى لها إلا مع زيادة كبيرة في الأسعار"، مضيفة: "وبذلك تصبح هولندا رائدةً في أوروبا".

يعتمد اقتراح فان أوجين على بحث أجرته جامعة ماسترخت الهولندية يُظهِر أن المدخنين لن يستسلموا إلا إذا كانت هناك زيادات كبيرة في الأسعار؛ حيث حدد 50% ممن شملهم الاستطلاع سعر "التخلي" عند 60 يورو للعلبة. 

بحسب الدراسة، فإن حوالي 20% من الهولنديين يدخنون، وتهدف الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2040. 

في الوقت الحالي، يزيد سعر علبة السجائر في هولندا قليلاً على 8 يورو، وسوف يرتفع إلى 10 يورو في العام المقبل حتى عام 2025. 

بموجب الخطة الجديدة، سيُضاف مبلغ ثابت لا يقل عن 2 يورو سنوياً وسيُرفع السعر فوق 40 يورو بحلول عام 2040؛ مما يوفر حافزاً للمهرّبين وإزعاجاً لضباط الجمارك الهولنديين.

توجد أغلى السجائر في العالم في أستراليا؛ حيث تصل تكلفة العبوة إلى 26 يورو. 

يُشار إلى أن المقترح سيواجه مقاومة من الليبراليين والشعبويين، الذين يساورهم القلق من أن فان أوجين يريد أيضاً زيادة تكلفة المشروبات الكحولية. 

لم يعد التدخين مسموحاً به في بعض الأماكن العامة في هولندا، مثلما بالقرب من المدارس وأمام مباني المكاتب. وتُحظر مبيعات التبغ في المحطات، وكما هو الحال في المملكة المتحدة يُحظر على محلات السوبر ماركت عرض السجائر في الواجهة، وفي المقابل تُحفظ في الخزائن. 


 
المصدر: عربي بوست
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