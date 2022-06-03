للحصول على تعاطف الآخرين.. هذه الأبراج تميل إلى الكذب

يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.



في التقرير التالي، اليكم 4 أبراج يميل مواليدها إلى الكذب، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».

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- برج العذراء

يعتبر مواليد برج العذراء أنفسهم يعملون بشكل جيد واستثنائي، ويكرهون الشعور بعدم الكفاءة.



وفي حال فشل مواليد برج العذراء في إنهاء مهامهم، فسيسعون لكسف تعاطف الآخرين حتى لو زيفوا الحقائق، خاصةً وأن ما يهم هؤلاء هو حماية صورتهم بأي ثمن.