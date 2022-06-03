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للحصول على تعاطف الآخرين.. هذه الأبراج تميل إلى الكذب

Lebanon 24
03-06-2022 | 08:30
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يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

في التقرير التالي، اليكم 4 أبراج يميل مواليدها إلى الكذب، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
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- برج العذراء
يعتبر مواليد برج العذراء أنفسهم يعملون بشكل جيد واستثنائي، ويكرهون الشعور بعدم الكفاءة.

وفي حال فشل مواليد برج العذراء في إنهاء مهامهم، فسيسعون لكسف تعاطف الآخرين حتى لو زيفوا الحقائق، خاصةً وأن ما يهم هؤلاء هو حماية صورتهم بأي ثمن.
 
- برج الجدي
يتميز مواليد برج الجدي باللطف في معظم الأوقات حسب المنشور، ومع ذلك، لا يمكنهم تحمل الخطأ في الجدال أو المواجهة.

ويخشى مواليد برج الجدي الخسارة، وبالتالي يحرّون الحقائق لصالحهم بغرض حفظ ماء الوجه أمام أحبائهم.

-برج الجوزاء
من المعروف عن مواليد برج الجوزاء تقلب مزاجهم، كما أنهم يحبون أن تكونوا محط اهتمام من حولهم.

وعليه، يفضل مواليد برج الجوزاء أن يحصلوا على تعاطف من حولهم بشتى الطرق، حتى يتمتعوا بمساعدة الغير.

- برج العقرب
لا يثق مواليد برج العقرب في أي شخص حولهم. ومع ذلك، لديهم يقين من أن بعض أصدقائهم سيصدقون أكاذيبهم بكل سهولة.

وحسب المنشور، يختلق مواليد برج العقرب أحداثًا غير حقيقية بغرض الحصول على دعم من حولهم.
المصدر: المصري اليوم
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