متصل يطلب الزواج من متحولة جنسيا على الهواء ( فيديو)

تقدم متصل يدعى سيد، لـ الزواج من السيدة فريدة المتحولة جنسيا، خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال المتصل: "أنا عاجبني شجاعة فريدة أوي، وهي موقفها جميل من اللي بتعمله، وكل الدعم ليها، وفي ناس كتير جاهلة ومش فاهمة هي بتعمل إيه، ولا فاهمين حالتها".وأضاف: أنا في أشد الأسف من معاملة أهلها، واسمحلي قدام العالم كله، وأنا على الهواء، أقولها إنتي أشجع ست شوفتها، وبطلب إيديك على الهواء، ومعاكي كل الشروط اللي تحتاجيها.وقالت فريدة إن عائلتها لم تتعامل معها، منذ إجرائها عملية التحول الجنسي، مؤكدة أنها كانت من أجمل اللحظات التي عاشتها في حياتها.وأوضحت: أنا بشر زيي زيك، أهلي رفضوا تحولي جنسيًا وقطعوا علاقتهم بيا، حاولت أروحلهم أختي رفضت ومعتقدين إني خرجت عن الدين والملة، وقالولي لو نزل ملك من السماء قالولنا إنك بنت مش هنقبلك.وأضافت فريدة: أهلي بقالهم سنين رافضين يتعاملوا معايا، وتواصلت مع الخالة قريب جدًا في رمضان اللي فات، مشددة: العملية كانت من أمتع اللحظات اللي عيشتها في حياتي، كنت في قمة السعادة.