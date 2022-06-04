Advertisement

منوعات

في دُور السينما... أزمة نقص بالفشار!

Lebanon 24
04-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-958930-637899226270079592.jpg
Doc-P-958930-637899226270079592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تهدد أزمة نقص الفشار بإفساد فرحة عشاق السينما في أميركا مع بداية أول موسم صيفي حقيقي بإلغاء جميع القيود المفروضة بسبب كورونا، بعد أن تجاوز العالم تقريباً أزمة الوباء، وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية.
Advertisement
 
حيث أوشكت دور السينما بالولايات المتحدة على الدخول في أول موسم صيفي ما بعد كورونا، إلا أن تلك العودة تهددها عدة أزمات، منها تعثر سلاسل التوريد والتضخم المهيمن على اقتصاد البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.

شركة Preferred Popcorn تعمل في مجال تزويد دور السينما بالأطعمة المسلية، ويقول نورم كروغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "المعروض من الفشار سيكون شحيحاً".

كما قال كروغ إن فول الصويا وأنواع الذرة الأخرى أجدى ربحاً للشركة من الذرة التي تصعب زراعتها، لا سيما بعد أن تضاعفت تكلفة الإنفاق السنوي على الأسمدة المستخدمة في زراعته ثلاث مرات، لتصل إلى نحو 300 ألف دولار، علاوة على أن هناك مخاوف من أن يتضاعف هذا المبلغ بعد أن تشتد تداعيات الحرب على المزارعين في أوكرانيا.

ورد أيضاً أن مسؤولي المسارح يبذلون جهوداً للحصول على أكياس الفشار العادية، وقد لجأت المسارح إليها، لأنها أقل تكلفة من الأوعية البلاستيكية أو المعدنية التي كانت تستخدم للدعاية للأفلام.

بعيداً عن أزمة نقص الغذاء، بدأت دور السينما تحتفي بزيادة الأعمال المعروضة مع تراجع تداعيات الوباء وعودة رواد السينما.

فقد تدفقت الجماهير بأعداد كبيرة لمشاهدة الأفلام الصادرة حديثاً، مثل Top Gun: Maverick، للممثل الأمريكي الشهير توم كروز، وقد نال الفيلم تقييمات رائعة وحصد أرباحاً مذهلة بلغت 252 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-06-04
07:05 | 2022-06-04
07:00 | 2022-06-04
06:57 | 2022-06-04
02:00 | 2022-06-04
23:00 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website