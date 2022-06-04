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منوعات
في دُور السينما... أزمة نقص بالفشار!
Lebanon 24
04-06-2022
|
05:00
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تهدد أزمة نقص الفشار بإفساد فرحة عشاق السينما في أميركا مع بداية أول موسم صيفي حقيقي بإلغاء جميع القيود المفروضة بسبب كورونا، بعد أن تجاوز العالم تقريباً أزمة الوباء، وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية.
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حيث أوشكت دور السينما بالولايات المتحدة على الدخول في أول موسم صيفي ما بعد كورونا، إلا أن تلك العودة تهددها عدة أزمات، منها تعثر سلاسل التوريد والتضخم المهيمن على اقتصاد البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.
شركة Preferred Popcorn تعمل في مجال تزويد دور السينما بالأطعمة المسلية، ويقول نورم كروغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "المعروض من الفشار سيكون شحيحاً".
كما قال كروغ إن فول الصويا وأنواع الذرة الأخرى أجدى ربحاً للشركة من الذرة التي تصعب زراعتها، لا سيما بعد أن تضاعفت تكلفة الإنفاق السنوي على الأسمدة المستخدمة في زراعته ثلاث مرات، لتصل إلى نحو 300 ألف دولار، علاوة على أن هناك مخاوف من أن يتضاعف هذا المبلغ بعد أن تشتد تداعيات الحرب على المزارعين في أوكرانيا.
ورد أيضاً أن مسؤولي المسارح يبذلون جهوداً للحصول على أكياس الفشار العادية، وقد لجأت المسارح إليها، لأنها أقل تكلفة من الأوعية البلاستيكية أو المعدنية التي كانت تستخدم للدعاية للأفلام.
بعيداً عن أزمة نقص الغذاء، بدأت دور السينما تحتفي بزيادة الأعمال المعروضة مع تراجع تداعيات الوباء وعودة رواد السينما.
فقد تدفقت الجماهير بأعداد كبيرة لمشاهدة الأفلام الصادرة حديثاً، مثل Top Gun: Maverick، للممثل الأمريكي الشهير توم كروز، وقد نال الفيلم تقييمات رائعة وحصد أرباحاً مذهلة بلغت 252 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: عربي بوست
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