برج الحمل



يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام. تستطيع حل أي مشكلة مهما كان حجمها، لكن لسوء حظك لن يستمر هذا الوضع كثيرا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاعا كليا. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك واقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تزداد قوة.

Advertisement

برج الثور



تطلع اليوم على عدد كبير من الكتب والمجلات للحصول على بعض المعلومات. انتظر اليوم أخبارا سارة تتعلق بمجال العمل. ستكون لديك القدرة على معالجة كافة الأمور والمشاكل بسرعة البرق. تصرف بحكمة ولا تفقد ثقتك في نفسك.

برج الجوزاء



عليك أن تستغل كل الفرص المتاحة أمامك اليوم. لا تتخذ أي قرار قبل أن تتأكد من الخيارات المتاحة أمامك وتفكر فيها جيدا. لا تجعل حقيبتك تخلو من قلم وورقة حتى تسجل أفكارك أولا بأول. الأفكار النيرة قد تكون غير مرئية للجميع باستثنائك فأنت الشخص الوحيد القادر على رؤيتها.

برج السرطان



حاذر من الغضب والتهور الذي قد تبديه حيال الأشخاص الذين تتعامل معهم كرفاق أو عاملين أو موظفين، لا تكن طائشا وحاول أن تنهي أعمالك المهنية عندما تذهب إلى مقر عملك برحابة صدر وسعة قلب. عليك أن تشارك أصدقاءك في أفراحهم وأحزانهم.

برج الاسد



ربما يخبرك أحد الأقارب أو الجيران بأمر ما ولكنك ترى العكس لأنك تظن أن هذا الشخص يخدعك أو يغشك. من الأفضل ألا تواجهه بهذه الحقيقة لكي لا تكون سببا في خلق خلافات أو منزاعات بينكما. لا تهدم علاقاتك بسبب أمور تافهة بل عليك أن تتأنى في اتخاذ القرارات.

برج العذراء



قد تسمع بعض الأخبار السيئة اليوم والتي تجعلك تفقد أعصابك طوال فترة الصباح. ربما تؤثر هذه الأخبار على أدائك في العمل إن لم تكن حذرًا. عقلك لا يزال مشغولًا طوال اليوم بهذه الأخبار وبالمشاكل المعقدة. لا تبدأ بحل أي مشكلة حتى تتأكد من كافة المعطيات.

برج الميزان



على الرغم من المشاكل التي تحاصرك اليوم في كل مكان، تحاول أن تخرج بعيدًا عن هذه الأجواء بالاستماع إلى الأغاني الرومانسية الهادئة. عليك أن تشجع الأصدقاء على عدم الخضوع لظروف العمل القاسية. لديك القدرة على اجتياز كل المواقف الصعبة اليوم.

برج العقرب



تستطيع الانتهاء من الأعمال في الوقت المطلوب بدون أي توتر وهذا يُرضي الجميع. سوف يطلب منك البعض المساعدة أكثر من ذي قبل وسوف تتلقى الشكر عليها أيضًا. أنت الآن قادر على التعبير عن مشاعرك بوضوح أكثر في حياتك العاطفية، ولديك الشجاعة الكافية لكي تعترف بأخطائك. إذا كنت تمتلك الشجاعة لكي تتحدث مع الآخرين، سوف تنال الإعجاب وتحصل على مردود أكثر مما كنت تتوقع.

برج القوس



تبدأ اليوم بمزاج اجتماعي مبتهج ولكن سرعان ما يتحول في الغد إلى مزاج مكتئب وعدواني. يجب أن تحترم الأشخاص الذين تطلب دعمهم. أنت فخور بلياقتك وحسك الجيد ولكن لا تبالغ في ذلك. يمكنك التغلب على هذه الفترة بالمثابرة.

برج الجدي



ستشعر اليوم أنك عاطفي جدا خاصة أثناء تعاملك مع شركائك في العمل. ننصحك بقضاء وقت فراغك اليوم برفقة الحبيب. ربما يدعوك عدد من الأشخاص المميزين والمحترفين والمبدعين لمشاركتهم في مشروع جديد كنت تحلم به منذ فترة طويلة. هناك شيء ما يحدث بعيدا عن منزلك ولكنه في الحقيقة يلفت انتباهك.

برج الدلو



القوة التي تشعر بها اليوم تجعلك تشعر أن بإمكانك أن تحرك الجبال من مكانها. قد تقوم اليوم ببعض الأفعال التى يراها البعض مستحيلة وصعبة. تتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعاطفية بفضل حرصك ومجهودك الرائع الذي بذلته خلال الأسبوع الماضي.

برج الحوت



توقع إقامة علاقة من نوع مختلف هذا اليوم. تعبر عن مشاعرك بطربقة رائعة. تحتفل بمناسبة وتفرح بها جدا في المساء.