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برجك اليوم

Lebanon 24
05-06-2022 | 23:00
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الحمل
لا يمكنك أن تنسى فضل من وقف إلى جانبك، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً إلى أقصى حد، فقد تنقلب الامور رأساً على عقب
الثور
قد يولد هذا اليوم بعض العدائية و التملكية في تصرفاتك، وتسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية
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الجوزاء
ينتقل مركور إلى برجك لكي يسهل عليك الاتصالات، ويكون تحليلك للأوضاع صائباً إلا أن الفلك يطلب إليك ضبط الأعصاب وعدم الانفعال
السرطان
يدخل كوكب مارس برجك ويدخل مركور برجاً مناسباً لك هو الثور، فتتقرّب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور
العذراء
أطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك، ولا تتردد في التعبير عما يعتريك من مشاع
الميزان
يلتحق كوكب مركور بكوكب الشمس في برج الجوزاء في موقع منسجم مع برجك، ما قد يجعل علاقاتك ممتازة ويدفع المحيط إلى تأييد خطواتك
العقرب
ينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان لكي يولد أجواء مهنية واعدة، فمارس هو كوكب العمل والصحة بالنسبة إليك ما يعني فرصاً مهمة تتاح لك
القوس
تعرف تقدّماً وتطوّراً يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك
الجدي
تمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع
الدلو
يدخل مركور إلى برج الجوزاء، وهو موقع مناسب لك ويجعلك ماهراً بالأداء وبالقدرة على قلب الأمور لمصلحتك
الحوت
القمر الجديد في العقرب يشكل طالعاً فلكياً مناسباً جداً يوحي بأرباح مالية أو بنجاح مهني، أو بصدفة أو مواجهة تجعلك تنتهي من المآسي السابقة
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