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"سطو مسلح".. صبي يطلق النار داخل محل تجاري في أميركا (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2022 | 05:00
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رصد مقطع فيديو، وصفته وسائل إعلام غربية بـ"الصادم"، صبيا في مقتبل العمر يطلق النار داخل محل تجاري في ولاية ميشيغان الأميركية.


ويظهر الفيديو طفلا نحيلا يبلغ من العمر 12 عاما، وهو يخرج من حقيبة ظهره مسدسا عيار 9 ملم ويطلب المال من العاملة في المحل.
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ويمكن سماع العاملة تسأله بالقول: "ماذا تفعل؟ هل أنت جاد؟"، الأمر الذي جعل الصبي يطلق طلقة تحذيرية في سقف المحل التجاري. 
 
واضطرت العاملة إلى مدّ الطفل بكل الأموال المتوفرة، ثم طلبت منه المغادرة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الفيديو جرى تصويره في محل تجاري تابع لمحطة وقود في بلدة هارتفورد، مشيرة إلى أن الشرطة نجحت في اعتقال الطفل بعد دقائق من عمليته.
 
وأضافت أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي في حدود الرابعة عصرا، مشيرة إلى أن الشرطة تلقت بلاغا حول "سطو مسلح" في محطة وقود ماراثون.

وجرى احتجاز الصبي، الذي يدرس في مدرسة هارتفورد المتوسطة، في مركز الأحداث في مقاطعة أليغان، وسيبقى هناك إلى حين موعد جلسة الاستماع في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووجهت للطفل الصغير، يوم الخميس، تهم "السطو المسلح والاعتداء بسلاح خطير وإطلاق النار".
 
 
المصدر: سكاي نيوز

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