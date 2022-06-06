كيف سيكون صيف 2022 لكل برج من الابراج

ماذا يحمل صيف 2022، من مفاجآت وأحداث وتطورات للأبراج؟ ومن هم الأبراج الأكثر حظاً، وما هي التأثيرات المهنية والعاطفية على الأبراج؟



سيكون فصل الصيف واعداً، ومليئ بالأسفار والإتصالات الخارجية، ستتمكن من تحقيق ذاتك وستزدهر أعمالك. إبتداءً من ايلول ستشهد تغييراً في العمل. ستشهد أخباراً جميلة وقد تقع في الغرام أو تشهد على حب جديد يدخل حياتك، وبشكل عام فهذه الفترة الممتدة من شهر آب الى شهر تشرين الاول هي فترة لإنعاش قلبك من جديد .

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الثور

تتطور أمورك نحو الأفضل ابتداءّ من أغسطس ويكون لديك فرصاً إستثنائية وحظاً كبيراً. تحقق ارباحاً غي متوقعة، وقد توقع على عقود وترتبط بمشاريع وتقوم بأسفار ناجحة . قد تجد حباً جديداً يزين حياتك، وقد يطرق قلبك عشقاً بصورة غير متوقعة اذا كنت أعزباً . الحملسيكون فصل الصيف واعداً، ومليئ بالأسفار والإتصالات الخارجية، ستتمكن من تحقيق ذاتك وستزدهر أعمالك. إبتداءً من ايلول ستشهد تغييراً في العمل. ستشهد أخباراً جميلة وقد تقع في الغرام أو تشهد على حب جديد يدخل حياتك، وبشكل عام فهذه الفترة الممتدة من شهر آب الى شهر تشرين الاول هي فترة لإنعاش قلبك من جديد .الثورتتطور أمورك نحو الأفضل ابتداءّ من أغسطس ويكون لديك فرصاً إستثنائية وحظاً كبيراً. تحقق ارباحاً غي متوقعة، وقد توقع على عقود وترتبط بمشاريع وتقوم بأسفار ناجحة . قد تجد حباً جديداً يزين حياتك، وقد يطرق قلبك عشقاً بصورة غير متوقعة اذا كنت أعزباً .

الجوزاء

تُعيد النظر ببعض الخيارات، وتطرح أسئلة حول مستقبلك. يشير شهر تموز الى إنقلاب لمصلحتك ،قد تتعاون مع اطراف غريبة عن محيطك في مشاريع جديدة. أفضل فترة لتصحيح اوضاعك هي في منتصف شهر آب. تبحث عن الإستقرار، وقد تعرف عشقاً يملأ قلبك شغفاً وحماساً وقد تقرر الزواج او الإنجاب .

السرطان

يحمل لك صيف 2022 أحداثاً كثيرة ومتنوعة .يسودك جو من التمرد والإنتفاض والعدائية، في شهر تموز. يطرأ بحياتك اشياء جديدة وتنتقل لموقع أفضل في منتصف شهر آب 2022. بشكل عام الفترة الأفضل لك هي في شهر أيلول فتُحقق الإبداع. ستجد الكثير من الوقت لعلاقات غرامية واذا اردت أن تختار وقتاً للزواج فافعل ذلك بالصيف، واذا عاد اليك حبيب فلا تغلق الباب في وجهه .





الأسد

يُبشرك صيف 2022، بفترة إستثنائية لن تنساها لفترة طويلة. يبتسم لك الحظ من جديد ويكون الى جانبك في كل المجالات . قد تخطر ببالك فكرة تجعلك تنجز عملية مهمة أو تباشر بمشروع استثنائي في شهر آب. وقد ترقية أو تتوصل الى شغل مركز مهم .تعيش اوقاتاً استثنائية وقصص حب خيالية وتتلقى اخباراً رائعة.

العذراء

يتميز صيف 2022 بتجارب عدة خاصةً في شهر تموز، وستعيد النظر ببعض الاعتبارات، وعليك بهذه الفترة أن تتجنب المجازفات، ولكن وبعد منتصف آب سيهبك القدر مفاجآت حلوة. قد تلتقي بوجوه جديدة في بداية شهر ايلول حيث يحمل اليك جوبيتير الاشواق والغرام .

الميزان

يعدك صيف 2022 بإنجازات مهمة، وتبدو الحوافز أقوى بكثير وتجعلك أكثر إيجابية وإقبالاً على الدنيا، ويدعمك جوبيتير حتى 24 اكتوبر 2022 . تطل على جديد يفرحك ويغير نمط حياتك، وتكون فرص الارتباط كثيرة.

العقرب





القوس

تبحث في صيف 2022، عن ما هو مختلف وتبحث عن حريتك وتنطلق نحو آفاق أخرى . تطرأ تغييرات كثيرة مربكة في حياتك على مختلف الاصعدة ولكن سرعان ما تعرف ان هذه التغييرات لمصلحتك حتى لو أنها هزتك في البداية. تغمرك الافلاك بجاذبية خاصة وتعدك بحب وعواطف حارة وبارتباطات جدية وخطوبة أو زواج للعازبين . لن يُعيق أي شيء تحركاتك ونجاحك وثقتك بالنفس، تستقطب الإعجاب والتأييد والتصفيق والإرباح. تلتقط الفرص المناسبة في الوقت المناسب. تعيش رومانسية جديدة مع شخص جديد يدخل حياتك وقد تقرر الزواج والارتباط .القوستبحث في صيف 2022، عن ما هو مختلف وتبحث عن حريتك وتنطلق نحو آفاق أخرى . تطرأ تغييرات كثيرة مربكة في حياتك على مختلف الاصعدة ولكن سرعان ما تعرف ان هذه التغييرات لمصلحتك حتى لو أنها هزتك في البداية. تغمرك الافلاك بجاذبية خاصة وتعدك بحب وعواطف حارة وبارتباطات جدية وخطوبة أو زواج للعازبين .

الجدي

يحملك صيف 2022 إلى أوضاع أفضل بكثير مما عرفته في السنوات الماضية، وتتحرر من المعاكسات الفلكية وتحصل على تقدير لاعمالك واعتراف بقدراتك وعلى ترقية ربما أو سفر. تكون الظروف ملائمة لفتح صفحة جديدة والى حب جديد وفتح باب علاقة جديدة او إستعادة صديق قديم او حبيب قديم .



الدلو

تتخلص في صيف 2022، من الضغوطات وتشعر بالتأثيرات الايجابية تدريجياً. تبدو ميالاً الى الإيجابية في كل مشاريعك وتطلعاتك. وقد تحضر لمشروع يبصر النور في الصيف. تُحدثك الافلاك عن أحلام رومانسية ولقاءات ممتعة ومشاعر غنية .



الحوت

ستحصد نجاحات مبهرة في صيف 2022. تتاح لك الفرص في تموز وستلتقطها بالوقت المناسب . هناك أرباح ومكتسبات ونجاح وأشياء جميلة بعد شهر حزيران. تتخذ قرارات مهمة على الصعيد الشخصي الذي يحمل لك بعض التعديلات والتوجهات الجديدة، وتحقق ما كنت تحلم به.