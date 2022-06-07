موقف غير معتاد.. هر يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا (فيديو)

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا غير معتاد لقط يداعب فأرا في أحد متنزهات صربيا.ويظهر القط والفأر فوق مساحة عشبية، حيث جلس القط أمام الفأر ليداعبه بيده عدة مرات، دون أن يظهر أي سلوك عدواني من القط المعروف بافتراسه للفئران.حاول الفأر في البداية التظاهر بالموت حيث لم يبد أي حركة، إلا أنه تحرك بشكل بسيط في النهاية بعد عدة محاولات من القط لتحريكه.