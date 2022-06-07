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منوعات
اعتقال بقرة... فما هي جريمتها؟
Lebanon 24
07-06-2022
|
14:00
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في واحدة من أغرب الحوادث، أعلنت الشرطة في جنوب السودان أنها اعتقلت بقرة بتهمة قتل صبي يبلغ عمره 12 عاما بطريقة وحشية.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، الثلاثاء، إن الشرطة في جنوب السودان أكدت أنها اعتقلت البقرة وصاحبها.
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وجاء ذلك بعد مزاعم من أن هذه البقرة هاجمت صبيا في مزرعة قريبة في ولاية البحيرات.
وتحدثت تقارير عن أن الهجوم كان شرسا للغاية لدرجة أن الطفل قتل على الفور.
وقال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، إليجاه مابور، إن "الوحش "قيد الاعتقال في مركز الشرطة بمقاطعة رومبيك".
وأضاف أنه تم نقل الصبي إلى المستشفى حيث جرى تشريح جثته، ثم نقل إلى منزل ذويه لموارته الثرى.
ومن المتوقع أن تواجه البقرة تهمة القتل، وستسجن في حال إدانتها لمدة عام.
وهذه ليست أول مرة يجري فيها اعتقال حيوان في دولة جنوب السودان، وتوجيه اتهام إليه.
وقبل شهر، جرى القبض على خروف، حيث وجهت إليه تهمة قتل امرأة تبلغ من العمر 45 عاما. "سكاي نيوز عربية"
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