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في هذه الصورة... ما تراه أولاً يكشف لك كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة!

Lebanon 24
07-06-2022 | 16:00
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قد يكشف هذا الوهم البصري عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة.

تستهدف الصورة أول شيء تلاحظه وتستخدمه لتحديد كيفية حل المشكلات في الحياة.

الوهم البصري هو خداع يتم وضعه بواسطة النظام البصري، ويتم تحديده من خلال الإدراك البصري الذي يختلف عن الواقع.
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في الصورة، قد تبدو الأرجل الخلفية للكلب واضحة للوهلة الأولى. إذا نظرت إلى الأرجل الخلفية للكلب أولاً، فعادةً ما تفكر خارج الصندوق وتحل المشكلات بشكل مستقل، وفقًا لـ "Your Tango'.

ومع ذلك، إذا كان أول شيء لاحظته هو وجه الكلب، فمن المرجح أنك تعتمد على المعلومات وتحليلها للتوصل إلى ما تبحث عنه.
 
(العربية)
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