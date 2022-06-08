ثنائيات في الأبراج لا تتوافق في الحب ولا ينعما بحياة غرامية هانئة

يتمتع كل برج بشخصية فريدة، ولكل برج طريقته الخاصة في المعاملة بالمثل والوقوع في الحب. يقع البعض في الحب بسهولة لكن البعض الآخر يأخذ وقته في الثقة بالآخرين، وهناك ينطلق في رحلة مفترضة مع السعادة لكنه يجد أمامه عقبة تلو الأخرى. إذا كنت تتساءلين كيف يمكن أن يؤثر برجك الخاصة بك على التوافق الرومانسي، تابعي مع "الجميلة"، واكتشفي مدى التوافق بين بعض الثنائيات في الأبراج التي تواجهها رحلة وعرة في الحب.

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العلاقة بينهما مستحيلة.. كلاهما يتبع نمطاً مختلفاً ويسير في اتجاه مختلف. يُحب برج الحمل التحرك بسرعة والإستفادة من الرومانسية. لكن هذا لا ينجح تماماً مع السرطان، الذي يتسم بالعواطف ويحتاج إلى وقت لبناء الثقة بشكل صحيح. الحمل مندفع ولا يمكنه تفهم رغبة السرطان بالحب والحنان وتعلقه الشديد به فيهرب منه بعيداً.



برج الثور مع الجوزاء

لا تتعدى علاقتهما أكثر من كونها مغامرة ، علاقة خالية من الانسجام والتوافق. الجوزاء انسانة دبلوماسي لا يهتم للعلاقات الجادة الا اذا كان يريد ذلك أما العذراء فهو عاطفي وغير دبلوماسي، ويصعب عليه أن يتفهم تصرفاته المتقلبة.



برج الجوزاء والحوت

تعتبر طبيعتهما مختلفة، ولا يوجد أي إنسجام أو توافق بينهما. يرى الجوزاء في الحوت إنساناً ساذجاً وضعيف الارادة فلا يرضيه العيش معه. والحوت يكره الجوزاء بسبب عدم ثباته وتفهمه له. برج الحمل والسرطانالعلاقة بينهما مستحيلة.. كلاهما يتبع نمطاً مختلفاً ويسير في اتجاه مختلف. يُحب برج الحمل التحرك بسرعة والإستفادة من الرومانسية. لكن هذا لا ينجح تماماً مع السرطان، الذي يتسم بالعواطف ويحتاج إلى وقت لبناء الثقة بشكل صحيح. الحمل مندفع ولا يمكنه تفهم رغبة السرطان بالحب والحنان وتعلقه الشديد به فيهرب منه بعيداً.برج الثور مع الجوزاءلا تتعدى علاقتهما أكثر من كونها مغامرة ، علاقة خالية من الانسجام والتوافق. الجوزاء انسانة دبلوماسي لا يهتم للعلاقات الجادة الا اذا كان يريد ذلك أما العذراء فهو عاطفي وغير دبلوماسي، ويصعب عليه أن يتفهم تصرفاته المتقلبة.برج الجوزاء والحوتتعتبر طبيعتهما مختلفة، ولا يوجد أي إنسجام أو توافق بينهما. يرى الجوزاء في الحوت إنساناً ساذجاً وضعيف الارادة فلا يرضيه العيش معه. والحوت يكره الجوزاء بسبب عدم ثباته وتفهمه له.

برج السرطان والميزان

الميزان لا يستطيع فهم السرطان بسهولة ولا يعجب بمزاجيته المتقلبة وعدم استقراره على حال واحد فيجد نفسه غير قادر على استيعاب مزاجيته وتقلبه. والسرطان لا يشعر الى جانبه بالأمان والاستقرار. تقوم علاقتهما على التحدي والمواجهة، ومن الواضح وجود نفور دائم بينهما.



برج الأسد والعقرب

تُعتبر علاقتهما متناقضة ويوجد بينهما صراع من أجل السلطة والسيطرة. الأسد يعتبر العقرب خصم عنيد وقوي، لذلك يكون حذر جداً مما يضمره في داخله .. أما العقرب فينجذب اليه الا أنه يتصادم معه.



برج العذراء والميزان

الانجذاب بينهما مؤقت، وعلاقتهما فاترة ومستحيلة. العذراء صادق وصريح، لكنه بالمقابل يملك وجهان متناقضان لذلك لا يستطيع أن يتقبله الميزان أو يتفق معه.



لا تدوم العلاقة بينهما ويبتعدان عن بعضهما. الانفصال واقع مهما طال زمن العلاقة. لا ينسجم الميزان مع تطلعات الجدي، ويعتبره تقليدياً، ولا يحب جديته الزائدة ولا ثباته الدائم الذي يصفه بالروتين، والجدي يتهم الميزان بالسطحية لأنه ليس مثله، ويًواجه صعوبة في تحمل سذاجته.



برج العقرب والدلو

لا يتفقان وعلاقتهما صعبة جداً. يسعى العقرب للسيطرة على الدلو ولا يحب طبعه المتقلب فهو يزعجه ولا يشعره بالاستقرار. ويواجه الدلو صعوبة كبيرة في ارضاء العقرب ويجده مخيف.



برج القوس والسرطان

يحاول القوس جاهداً فرض نفسه على السرطان والسيطرة على حياته لذلك يهرب السرطان منه ويتصادم معه باستمرار ويكره فيه عدم تجاوبه معه. لا يوجد أي تفاهم أو اتفاق بينهما. برج الميزان والجديلا تدوم العلاقة بينهما ويبتعدان عن بعضهما. الانفصال واقع مهما طال زمن العلاقة. لا ينسجم الميزان مع تطلعات الجدي، ويعتبره تقليدياً، ولا يحب جديته الزائدة ولا ثباته الدائم الذي يصفه بالروتين، والجدي يتهم الميزان بالسطحية لأنه ليس مثله، ويًواجه صعوبة في تحمل سذاجته.برج العقرب والدلولا يتفقان وعلاقتهما صعبة جداً. يسعى العقرب للسيطرة على الدلو ولا يحب طبعه المتقلب فهو يزعجه ولا يشعره بالاستقرار. ويواجه الدلو صعوبة كبيرة في ارضاء العقرب ويجده مخيف.برج القوس والسرطانيحاول القوس جاهداً فرض نفسه على السرطان والسيطرة على حياته لذلك يهرب السرطان منه ويتصادم معه باستمرار ويكره فيه عدم تجاوبه معه. لا يوجد أي تفاهم أو اتفاق بينهما.

برج الجدي والأسد

يبحث كلاهما على الشهرة ويتنافسان عليها، علاقتهما غير هادئة، ويوجد صراع شديد بينهما على السيطرة. أما الأسد فيفتعل المشاكل مع الجدي ذو الطابع التقليدي ويخوض معه حرب ضارية للحصول على القيادة والسلطة، وتدخل بكافة أموره وشؤونه ويكره غموضه. يتبادلان الاتهامات بشكل مستمر، ولا يتفقان أبداً.



برج الدلو والثور

لا يوجد بينهما إنسجام أو تفاهم. العلاقة بينهما مضطربة، وطبيعة كل منهما مختلفة عن الآخر. يحلم الثور بتحقيق الإستقرار أما الدلو فيعيش وسط أحلام كثيرة يحلم بتحقيقها، انه يكره الروتين والتسلط ويحاول دائماً الهرب منهما.



برج الحوت والدلو

لا يمكنهما التوافق والانسجام، ولا يوجد بينهما شفافية في التعامل. يظن الدلو أنه من السهل عليه السيطرة على الحوت، لكنه لا يعلم أنه لا يمكن السيطرة على الحوت، وأنه سيخرج صفر اليدين. ويدرك الحوت طبع الدلو المستمر في التغير، وينذهل من أفكاره ومعتقداته الغريبة، ويفضل الابتعاد عنه لأنه يؤمن بأن ذلك أفضل لكليهما.