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هجوم مرعب لقرد "إنسان الغاب" على زائر! (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2022 | 14:00
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة هجوم مرعب لقرد إنسان الغاب، على زائر، في إحدى حدائق الحيوانات.
 
أظهر مقطع الفيديو هجوم إنسان الغاب "أورانغوتان"، على شاب، بشكل عنيف ومفاجئ، بعدما استفزه الزائر.
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وقام الشاب بمد يديه إلى القرد بالقرب من القفص، في حديقة حيوانات في إندونيسيا، ثم سحبها، ليفاجئ بالقرد يسحبه بسرعة من ملابسه.
 
يبدو أن حركة الشاب أزعجت إنسان الغاب واستفزته، فقام بجر الشاب من قميصه بشكل عنيف، وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذاءه، إلا أن تدخل الزوار، منع القرد من إيذاء الشاب.
 
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