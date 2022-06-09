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حفلة "عربدة جنسية" في قاعدة عسكرية.. والجيش يفتح تحقيقا

Lebanon 24
09-06-2022 | 08:00
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أعلن الجيش البريطاني فتح تحقيق في مقاطع فيديو متداولة لجنود أثناء ممارستهم الجنس مع امرأة، وسط عشرات الجنود الذين كانوا يشاهدون ما يحدث، وفق وسائل إعلام بريطانية.

وقالت صحيفة التايمز إن الشرطة العسكرية تحقق مع جنود "لواء الهجوم الجوي 16" بعد تصويرهم وهم يمارسون الجنس مع امرأة في قاعدة عسكرية، في حفلة "عربدة" تم تداول مقاطع فيديو لها على الإنترنت.
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وقال متحدث باسم الجيش وفقا لموقع سكاي البريطاني : "الشرطة العسكرية الملكية تحقق في عدة مقاطع فيديو يبدو أنها تتعلق بأفراد من الجيش".

وأضاف: "الجيش يتوقع أعلى مستويات السلوك من جميع أفراده، وسيتم التحقيق مع أي شخص لا يلتزم بهذه المعايير واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وقال الموقع إن الشرطة العسكرية تحقق أيضا في كيفية دخول المرأة إلى المعسكر وما إذا تم انتهاك أي قواعد.

ويعتقد أن ممارسة الجنس تمت بالتراضي وفق للموقع.
المصدر: الحرة
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