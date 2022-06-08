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نصائح لتجنب أشعة الشمس المحرقة خلال موجة الحر المقبلة في هذه الدولة

Lebanon 24
08-06-2022 | 16:00
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وجه طبيب مصري مجموعة من النصائح لمواجهة موجة الحر التي من المتوقع أن تتعرض لها مصر خلال الأيام المقبلة.
وقال الناظر، إن خرائط الطقس تشير إلى أن مصر ستشهد موجة حر اعتبارا من غدا الأربعاء وتستمر حتى الأحد المقبل، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء.
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ولهذا السبب قال الطبيب المصري المتخصص في الأمراض الجلدية، إن هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لمواجهة آثار موجة الحر المقبلة.
 
وشدد الطبيب المصري على أنه من المفضل بقاء كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة بعيدا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس إلا للضرورة.
كما لفت إلى أهمية تجنب ساعات الذروة في الحرارة التي تمتد من الـ 11 صباحا حتى الـ 2 ظهرا مع حماية الرأس بغطاء يمكنه عكس أشعة الشمس.
كما أوضح أنه يجب أن تكون الملابس قطنية خفيفة وذات ألوان فاتحة، داعيا إلى عدم وضع عطور أو مستحضرات تجميل على المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة.
 
كما حذر الطبيب المصري من تناول الحلويات بأنواعها، داعيا إلى شرب أكبر كمية من المياه وتناول السلاطة الخضراء.
كما نوه إلى تجنب استخدام المياه الساخنة في الاستحمام واستخدام بعض الكريمات المرطبة عند الإصابة بحروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.
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