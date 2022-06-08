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منوعات
حالة إنسانية صعبة... طفل يعاني من ورم غريب (فيديو)
Lebanon 24
08-06-2022
|
12:23
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استنجدت سيدة مصرية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب معاناة طفلها من عيب خلقي منذ ولادته، حيث أن رأسه متضخمة ولديه مشاكل بالعمود الفقري.
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وأسفرت هذه العيوب عن عدم قدرته على الحركة، ويحتاج إلى إجراء العديد من العمليات حتى يتماثل للشفاء.
واستغاثت السيدة خلال بث المباشر بالمسؤولين لمساعدتها في دفع تكاليف العمليات التي يحتاجها طفلها "حسن"، ولمساعدتها أيضا في إيجاد مأوى لها ولطفلها، نظرا لأنها لم تعد تستطع تحمل تكاليف الشقة السكنية القاطنة بها.
وقالت والدة الطفل: "أنا إبني مولود بعيب خلقي، عنده مية على راسه وراسه متضخمة وعنده مشاكل في العمود الفقري، وبيجيله تشنجات كتير، ومحتاج عمليتين واحدة في راسه علشان يركب جهاز يشفط المية من على راسه، وواحدة في ضهره علشان يقدر يتحرك، وهو كان ركب جهاز شفط المية على راسه بس الجهاز دلوقتي مش شغال وأنا مش معايا فلوس أعمله عملية تانية".
وأشارت والدة الطفل "حسن" إلى أن حالة طفلها أصبحت متأخرة، نظرا لعدم قدرتها على دفع تكاليف العمليات الجراحية التي يحتاج إلى إجرائها: "تكلفة العمليتين 30 ألف جنيه وأنا مقدرش على المصاريف دي، وحالة إبني إتأخرت بسبب إني مش معايا فلوس، والدكاترة قالولي إن في أمل كبير في نجاح العمليات".
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