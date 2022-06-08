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برجك اليوم

Lebanon 24
08-06-2022 | 23:00
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الحمل
إن جوبيتير الذي يعاود سيره المباشر في هذا الوقت، يتحدث عن مشروع قد يتجسد
الثور
يكتمل القمر في برج الجوزاء، ما مثير مسألة مالية أو قضية شراء أو بيع، وتستشيربعض العارفين بشأنها
الجوزاء
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القمر المكتمل يضعك أمام خيار وقرار لا بد منهما، وتطرح تساؤلات كثيرة، وقد تطل على انعطاف في حياتك
السرطان
القمر المكتمل في برج القوس يثقل عليك بالمهام الجديدة، لكنه أيضاً يجعلك تميل إلى التهرب من بعض المسؤوليات أو إلى تأجيل بعض الجهود المطلوبة منك
الأسد
القمر المكتمل في برج الجوزاء يكون مؤشراً جيداً لإطلاق بعض المشاريع وبلورة بعض الأفكار والاحتفال بجديد ولن تعاكسك الظروف
العذراء
القمر المكتمل في برج القوس يحذرك من الوقوع ضحية بعض الفخاخ، وقد يثير مسألة مهنية أو يذكرك بواجبات مهنية تخلفت عنها
الميزان
القمر المكتمل في برج القوس مناسب ويفتح أمامك مجالات جديدة، وتبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي أثارت حيرتك سابقاً
العقرب
القمر المكتمل في برج القوس يتحدث عن عملية بيع وشراء تفكر فيها وقد تكون مناسبة لك وتزدهر الأعمال
القوس
القمر المكتمل في برجك أي في القوس، يضعك أمام خيار ويجعلك حائراً، يجب أن تعطي جواباً سريعاً عن عرض أو دعوة أو اقتراح وتميل إلى عدم الالتزام
الجدي
تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية، لا تكن لجوجاً في بعض الأمور
الدلو
القمر المكتمل في برج القوس يلقي الضوء على قضايا اجتماعية، تدعمك صداقات فاعلة في هذا الوقت وتبتعد عن التشبث بأفكار قديمة
الحوت
القمر المكتمل في برج القوس يعاكسك، يضللك قليلاً ويجعلك تخطئ الخيار ربما او تتسرع باتخاذ قرار قد ينعكس عليك سلباً
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