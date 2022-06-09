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معبر ثلاثي الأبعاد... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:00
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ظهر أول معبر ثلاثي الأبعاد للمشاة على الرصيف عند المدخل الرئيسي لمحطة النهر الشمالية في منطقة (ليفوبيريزني) في موسكو. أفادت بذلك قناة تليغرام "منطقتي".

وحسب ردود أفعال مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي  فإن العلامات الحجمية تُخيف السائقين أكثر ما تثير إعجاب المارة.
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يعد تحويل التفاصيل الحضرية إلى أشياء فنية خطوة غير عادية ونادرة حقا. لكن لماذا لا، إذا نجحت التجربة بالفعل في النهاية، والشيء الرئيسي هو سلامة المشاة، لأن الوفيات على الطرق الروسية لا تزال مشكلة كبيرة في المدن الكبرى.

وأوضحت القناة أن إنشاء علامات المشاة ثلاثية الأبعاد تم الاتفاق عليه مع مركز إدارة المرور في موسكو.

وتولى فنانو منظمة "غرافيتي موسكو" (Mosgraffiti)،  نيقولاي فيسيلوف وأرتيوم بونوماريف  تصميم "الحمار الوحشي" الحائم في الهواء."لايف"


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