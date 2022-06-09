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جريمة مروّعة... مريم البالغة من العمر 25 عاماً ذبحت زوجها وفصلت رأسه وأحرقت أطرافه!

Lebanon 24
09-06-2022 | 06:44
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أقدمت امرأة يمنية على قتل زوجها بتوجيه طعنات متعددة إلى جسمه بالسكين، ثم فصلت رأسه عن عنقه بعد أن فارق الحياة.

في التفاصيل، كشفت شرطة مديرية الحداء في محافظة ذمار اليمنية، أنها ألقت القبض على المدعوة مريم ناصر علي عاطف كليب، 25 عاما، بعد أن ارتكبت جريمة قتل بحق زوجها المجني عليه بدر محمد صالح عاطف، 25 عاما.
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كما أفادت بأنها قطعت أطرافه وأحرقتها.

إلى ذلك، كشفت الشرطة أن الجانية عمدت بعد ارتكاب جريمتها، إلى محاولة الانتحار ، عبر تناول جرعات كبيرة من مبيد حشري سام، فنقلت على الفور إلى المستشفى، حيث تم التحفظ عليها.

أما أسباب تلك الجريمة المروعة فيعود وفق التحقيقات الأولية إلى خلافات أسرية.
(العربية)
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