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ساحرة "تساهم في حماية البيئة".. كيف؟

Lebanon 24
09-06-2022 | 12:05
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قد يبدو الحديث عن اللجوء للسحر في سبيل إيجاد وعي بيئي محض خيال، إلا أن الساحرة البريطانية ميغان سوان لها وجهة نظر أخرى.


ميغان التي درست الحفاظ على الحياة البرية في الجامعة، تزايد قلقها من المشكلات الضخمة التي تواجهها الطبيعة والافتقار في ذات الوقت للتحرك المناسب.
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وقالت: "أحد الأشياء الأساسية التي أدركتها من شهادتي الجامعية هو مدى أهمية التعليم البيئي، لدينا الكثير من الحلول لمواجهة تلك المشكلات لكننا لا ننفذها".
 
وأضافت: بدأت باللجوء إلى السحر وابتكار حيل تنطوي على رسالة بيئية لأعرضها في المدارس، وأكملت قائلة: "استخدم السحر كوسيلة للتواصل، إنه طريقة لجذب الانتباه وإيصال الرسالة بطريقة ممتعة".

وحصلت ميغان على أول مجموعة للألعاب السحرية وهي في الخامسة من عمرها، وقالت إن أحد حيلها السحرية المفضلة لديها تقوم على عرض ثلاثة أثواب تمثل النباتات والحيوانات والحشرات وتبدأ بأطوال متساوية في إشارة للتوازن البيئي.

وأضافت: "ومع حديثي عن تلك القضايا التي يواجهها العالم والتي تسبب فيها البشر بشكل أساسي، تختلف أطوال تلك الأثواب... ثم أتحدث عما يمكنا أن نفعله للمساعدة في إعادة تلك العناصر لتوزنها الأصلي، بأطوال متساوية".
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