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هذه الشواطئ... للكبار فقط! (صورة)

Lebanon 24
09-06-2022 | 12:17
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رصدت وسائل الإعلام المصرية وجود شواطئ على سواحل البحر الأحمر، مخصصة للبالغين فقط، حيث يقتصر الدخول على السياح الباحثين عن الهدوء والراحة والاسترخاء، ويمنع من هم دون الـ16 عاما.
 
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ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، يتعامل مسؤولو الشاطئ بأن هذه المنطقة للاسترخاء إذا حاولت الدخول بصحبة أطفالك، وتحيط بالمنطقة سياج من الحبال تستخدم كحواجز، ولافتات تحدد الفئة العمرية، وتأتي المنطقة بواجهة مفتوحة مباشرة على شاطئ البحر.

وقال أحمد علي، مسؤول الشاطئ بإحدى القري السياحية بخليج أبوسوما، إن غالبية رواد هذه المنطقة من كبار السن الذين تجدهم يمسكون الكتب والمجلات ويستغرقون في القراءة والهدوء والراحة والاستلقاء تحت أشعة الشمس.
 
ويوضح أن الطلبات الأكثر لهؤلاء النزلاء: الفاكهة والعصائر الطازجة، ويقول: "تجدهم صامتين طوال الوقت من أجل الاستمتاع بأكبر قدر من أشعة الشمس والهواء المحمل باليود أمام شاطئ البحر".
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