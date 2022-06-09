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تصوير سيدات في دورة مياه مطعم معروف!

Lebanon 24
09-06-2022 | 12:27
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علق الداعية المصري مبروك عطية، على واقعة القبض على عامل ومديره بسبب تصوير السيدات بحمام مطعم معروف في الساحل الشمالي.

وقال عطية من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ده عمل شنيع وضد الخلق والدين، بالإضافة إلى أنه عمل إجرامي".
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وأضاف مبروك عطية: "اللي عايز ياكل عيش لو طال يلمع جزمة اللي داخل وربنا جعله سبب في أكل عيشة يلمعها.. يجب تربية الأولاد على أكل العيش الحلال".

واستطرد مبروك عطية: "فيه اللي بيبقى معذور ولازم يدخل الحمام زي اللي عنده السكر وخلافه.. وفيه اللي بيتدلع.. قبل ما تخرجي من بيتكم ابقي اعملي حمام فيه".

وانتشر مقطع فيديو على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة القادمة، ظهرت به إحدى السيدات وهي تستغيث من عامل في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة الساحل الشمالي، بعدما اكتشفت أنه وضع هاتف محمول على وضعية تصوير الفيديو إلى جانب سلة المهملات في الحمام الخاص بالسيدات.

وحررت السيدة التي اكتشفت الواقعة وصورت مقطع الفيديو، بلاغا في أحد أقسام الشرطة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العامل الذي وضع هاتف محمول في حمام السيدات لتصويرهن والتجسس عليهن.

وتبين من خلال الفحوصات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن الهاتف المحمول الذي تم وضعه في حمام السيدات بأحد المطاعم الشهيرة يمتلكه أحد العمال.
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