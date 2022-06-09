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فنون ومشاهير
يوتيوبر مشهور يقوم بفعل غير أخلاقي مع فتاة
Lebanon 24
09-06-2022
|
16:00
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قضت محكمة مصرية في الاستئناف المقدم من اليوتيوبر أحمد حسن، بتأييد تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التحرش.
وغرمت محكمة جنح الاقتصادية، اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية، قبل أن يسدد أحمد حسن الغرامة الموقعة عليه، والتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة.
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وقال المحامي أشرف فرحات دفاع المجني عليها، إن اليوتيوبر أحمد حسن، أرسل إلى موكلته رسائل منافية للآداب، حيث طلب منها صورًا بملابس المنزل، مرددا: باين عليكي حلوة.
وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيا، على حد وصفها.
وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب، جاء نصه: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده، واللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.
وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، فوجئت بكلماته ومنها انتي جسمك حلو، معقبة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.
وتابعت الفتاة أن اليوتيوبر أحمد حسن قال لها: انتي جسمك أبيض من حياتي، ووقتها تأكدت أنه يتحرش بها لفظيًا، وبعدها طالب مقابلتها في الفيلا أمام مول مصر، موضحة: قالي تعالي وأنا هبسطك، وقلت ليه هنلعب عريس وعروسة؟!، على حسب قولها.
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