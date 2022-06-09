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مشهد مخيف... مقتل مراهقين بسبب تحدي "ملاك الموت" على "تيك توك" (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2022 | 12:44
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توفي مراهقان إندونيسيان بسبب تحد على تطبيق "تيك توك" اسمه "ملاك الموت"، الذي يقوم خلاله الأفراد بالقفز أمام شاحنات متحركة بهدف زيادة عدد متابعيهم على التطبيق.

ونشرت صفحة مدينة تانجيرانج الإندونيسية عبر صفحتها على "تويتر"، مقطع فيديو مزعج وشبه خاضع للرقابة للحادث المروع، وحذرت من أن "التصرف المتهور للمراهقين لإيقاف الشاحنة" تسبب في خسائر في الأرواح.
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وتم احتجاز ما يصل إلى 14 قاصرا يشتبه في مشاركتهم في التحدي في المدينة، ويشتبه في تورط المراهقين في تحد محلي أطلق عليه اسم "ملاك الموت" والذي لا يكتمل بنجاح إلا إذا توقفت الشاحنة قبل إصابة الشخص.

وتأتي مأساة تانجيرانج بعد يوم واحد فقط من قفز صبيين مراهقين أمام شاحنة متحركة في مدينة باندونغ، مما أدى إلى إصابة أحد المراهقين البالغ من العمر 14 عاما، في كسر في الجمجمة وتحطم أسنانه.
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