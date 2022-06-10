"عمل انساني بامتياز"...الأمير ويليام يبيع المجلات "متخفيا" في شوارع لندن!

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شوهد الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، في شوارع لندن وهو يبيع نسخا من مجلة "بيغ إشيو" التي عادة ما يبيعها المشردون.ورُصد الأمير وليام، الذي كان يعتمر قبعة وسترة حمراء اللون خاصة بالشركة، قرب "وستمنستر"، الأربعاء، يبيع المجلة التي تتيح للمشردين فرصة كسب، دخل من خلال بيعها للجمهور.وفي منشور على موقع "لينكد" إن مع صورة لوليام، قال ماثيو غاردنر، وهو متقاعد، إن صهره شاهد الأمير وليام (39 عاما) واستمتع "بلحظة خاصة مع ملكنا المستقبلي، الذي بدا متواضعا ويعمل بهدوء في الكواليس لمساعدة الأشد احتياجا".