4 أبراج ترفع شعار المصلحة أولاً.. هل انت من بينهم؟

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يبحث بعض الأشخاص عن سبل تساعدهم فى تحقيق مصلحتهم الشخصية، سواء باتباع طرق معينة أو بتكوين علاقات صداقة مع بعض الأشخاص لتسهيل بعض الأمور، وعند انتهاء المصلحة أو المنفعة تنتهى هذه العلاقات، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى أشار إليها خبير علم الفلك والأرقام رئيف رأفت خلال حديثه مع "اليوم السابع".أبراج رافعة شعار مصلحتها أولاًبرج السرطانبرج السرطان من الأبراج العقلانية القادرة على إدارة الأمور بالعقل وليس بالعاطفة، فمولود السرطان من أكثر الأبراج التى تهتم بمصلحتها الشخصية ودائمًا تسعى وراء المنفعة، الأمر الذى يفسر فى بعض الأحيان بأنه شىء مقبول ولكن فى بعض الأحيان يصنف على أنه حب قوى للذات.برج القوسبرج القوس من الأبراج التى يعرف عنها حب الشديد لذاتها، ويمتلكون قدرا كبيرا من الفضول، ويعرف عنه أنه قبل الدخول فى أى علاقة بحياته يفكر هل الصداقة أو الحب يأتى بمنفعة أم لا فى حالة إذا كانت هناك منفعة يدخل في العلاقة، ويهرب عند انتهاء المنفعة.برج العذراءيعرف عن مولود برج العذراء أنه شخص يمكن الاعتماد عليه ويمتاز بالعديد من المميزات الإيجابية، لكن حال إذا كان هناك مصلحة مشتركة فسوف ترى منه كل الحب أما إذا تعارضت مصلحتك مع مصلحته سوف ترى وجها آخر للعذراء.برج الثوربرج الثور من أكثر الأبراج التى تعشق نفسها بشكل كبير جدًا ودائمًا عاشقين للمظاهر وحب الظهور، ففى حالة الدخول فى علاقة عاطفية، يبدأ فى البحث عن المنافع التى يحققها من ورائها، وإذا كانت تتعارضه معه لا يفكر فى الدخول لهذه العلاقة.