ما هي ملابسات فيديو مروع لطفل مكبل في سرير؟

كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لطفل يعانى من إعاقة مكبل بجنزير حديد ومقيد بسرير داخل غرفة.

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بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بتضررها من طليقها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بتكبيل نجلهما "يعانى من ضمور بالمخ " من يده بجنزير حديد وتقييده بسرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه.ووفقا لبيان الداخلية المصرية بالإنتقال والفحص تبين وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها، وتم التقابل مع المشكو فى حقه والطفل المذكور بشقته، وبمناقشته أقر بقيامه بإرتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المذكور، وأنه نظرا لقيام زوجته بزيارة أهليتها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، وخشيته ترك نجله للمنزل أو إحداثه مكروه بنفسه إضطر لفعل ذلك وعقب عودته من العمل يقوم بإنزاله للشقة سكنه.