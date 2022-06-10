25
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سقطا في وعاء شوكولاتة عملاق تابع لـ "مارس"
Lebanon 24
10-06-2022
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت فرق الإنقاذ في إخراج رجلين من وعاء ضخم من الشوكولاتة، ونقلهما إلى المستشفى، وذلك بعد أن سقطا فيه بصورة غامضة داخل أحد مصنع لشوكولاتة "مارس".
ووقع الحادث بعد ظهر الخميس، في مصنع تابع لمجموعة "مارس ريغلي" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية، بولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة.
Advertisement
وبحسب قناتي "فوكس نيوز" و"سي إن إن"، تم إنقاذ شخصين ونقلهما إلى المستشفى بعد سقوطهما في وعاء عملاق مليء بالشوكولاتة تابع للشركة.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن خدمات الطوارئ قولها، إن عناصر الإطفاء اضطروا إلى قطع فتحة في هيكل الخزان لإخراجهما في أسرع وقت ممكن.
وتقدم المجموعة المصنعة للمنتجات في الشركة، ومن بين أشهر علاماتها التجارية شوكولاتة "مارس"، و"ريغلي" (علكة)، و"سنيكرز"، و"ميلكي واي" و"إم أند إمز"، بالإضافة إلى أرز "أنكل بنز" وطعام الكلاب "رويال كانين"، نفسها على أنها الشركة الرائدة عالميا في صناعة الشوكولاتة والعلكة.
ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 30 مليار دولار، ويعمل فيها نحو مئة ألف موظف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
03:45 | 2022-06-10
10/06/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها في تركيا وتظهر بالمايوه (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها في تركيا وتظهر بالمايوه (صور)
04:11 | 2022-06-10
10/06/2022 04:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
03:15 | 2022-06-10
10/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن اللبنانيين المفقودين على متن المروحية الايطالية
Lebanon 24
معلومات جديدة عن اللبنانيين المفقودين على متن المروحية الايطالية
07:46 | 2022-06-10
10/06/2022 07:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-06-10
ما هي ملابسات فيديو مروع لطفل مكبل في سرير؟
14:00 | 2022-06-10
"الهروب الكبير"...ساعة "رولكس" لسجين سابق خلال الحرب العالمية الثانية تباع بثروة كبيرة
13:34 | 2022-06-10
دراسة: البشر عبدوا الدجاج لسنين طويلة قبل أن يكتشفوا طعمه اللذيذ
13:24 | 2022-06-10
عرض عسكري لجنديات بلباس السباحة ينتهي بفتح تحقيق
13:14 | 2022-06-10
"مزاح وسخرية" مع قرد من فصيلة إنسان الغاب يتحول إلى فاصل رعب شديد... والفاعل يعتذر (فيدو)
13:09 | 2022-06-10
مدرسة تخفي هوية طالب عن والدته... ما السبب؟!
فيديو
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
11/06/2022 01:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
11/06/2022 01:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
11/06/2022 01:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact