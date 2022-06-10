برج الحمل



إذا كنت تريد اليوم المشاركة في أي عمل تطوعي، ربما تكون الفرصة متاحة أمامك ولكن عليك أن تنتهزها. ستدرك اليوم أن العمل من أجل الوطن ومن أجل تنمية المجتمع أمر في غاية الأهمية وكنت تفتقده جدا. تبدو الحياة جميلة في نظرك اليوم وربما يكون ذلك بسبب إسهاماتك ومساعداتك للآخرين.

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برج الثور



لا تثق في أي شيء أو تصدق أي خبر يتعلق بالمال أو العقود اليوم. اليوم غير مناسب تماما لتوقيع أي عقد جديد، سواء كان يتعلق ببرنامج استثماري جديد أو بمفاوضات أو بتغيير حساباتك المصرفية. كن حذرا فمن المتوقع حدوث سوء فهم لبعض الأمور، حيث ستبدو مستوعبا لما يحدث من حولك ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما.

برج الجوزاء



ربما تتلقى اليوم خطابا من البنك، فكن حذرا ولا تصدق كل المعلومات الموجودة بداخله كي لاتصاب بالجنون. تحتوي معظم الخطابات من هذا النوع على العديد من الأخطاء. قم فحص حسابك أكثر من مرة للتأكد من صحة هذا الخطاب.

برج السرطان



ربما تفكر هذه الفترة في تغيير محل إقامتك أو على الأقل تغيير منزلك إما بالانتقال لمنزل آخر أفضل منه أو بتجديد الشكل العام له. فكرة السفر تسيطر عليك بشكل غريب. ربما تقرر فجأة السفر لمكان ما خارج دولتك.

برج الاسد



توقع قدوم فترة مهمة، عليك أن تتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلا من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.

برج العذراء



من المتوقع اليوم أن تتعرف على بعض الأشخاص، وبعد فترة قد يصبحون من أقرب الأصدقاء إليك. قد تبتعد بعض الوقت عن أصدقائك القدامى، وهذا الأمر قد يزعجك ويجعلك حزينا، ولكن هذا الوضع قد يكون خارج نطاق سيطرتك.

برج الميزان



سيحدث اليوم موقف ما يدعوك لكسر كل القوانين والقواعد. ربما تريد اليوم أن تعيش بطريقة مختلفة، ولذلك ستغير أسلوب حياتك تماما. قلبك وعقلك غير متفقين اليوم، ولذلك تبدو مشتتا. فكر بهدوء في مشاكلك قبل أي تصرف.

برج العقرب



تشعر بالذهول اليوم عندما يفاجئك أحد الزملاء في العمل بفكرة مختلفة وجديدة. على الرغم من أنك تشعر بالحماس والنشاط ولكنك في نفس الوقت مرتبك ومضطرب بعض الشيء. لست متفقا مع ذاتك اليوم. تمسك بأفكارك وعبر عن وجهة نظرك دون خوف.

برج القوس



ترغب بأن يكون لك تأثير كبير في الشركة التي تعمل فيها، ولذلك لا تتخل عن أهدافك وطموحاتك. ينشغل بالك بسبب سفر الحبيب وقلقك المستمر عليه. ستكون مشتت الانتباه وينتابك القلق،كن متفائلا. كي تتخلص من القلق أو التوتر، اذهب للنادي مع أصدقائك ومارس رياضتك المفضلة.

برج الجدي



تشعر أنك الأقوى هذا اليوم، ولذلك تساعد من حولك دون تردد. قد تشعر أيضا اليوم أن لديك كل القوى اللازمة والإمكانيات لتحقق النجاح في حياتك المهنية أو الشخصية. لا تتوقف ولا تستسلم للظروف. القرارات التي اتخذتها في الفترة الماضية يظهر تأثيرها ومفعولها على حياتك الآن.

برج الدلو



تتصرف بحكمة في كل المواقف، وعندما تتعرض لأي مشكلة، تحاول أن تجد لها حلا بأقصى سرعة لأنك تؤمن أنه مع مرور الوقت بالتأكيد سيتفاقم حجم هذه المشكلة. يشجعك من حولك على تحقيق أهدافك، ولكنك تنشغل معظم الوقت بحل المشاكل والأزمات.

برج الحوت



الأخطاء الصغيرة غالبا ما تكون مؤشرا للتسرع، فحاول معالجة الوضع سريعا حتى لا تتفاقم الأمور. غيرة الشريك مبررة ولا سيما أنك تبالغ أحيانا في تصرفاتك مع الآخرين. خذ قسطا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.