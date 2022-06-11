أبراج مغرورة وتعتقد نفسها الأذكى والأجمل والأكثر معرفة.. ابتعدوا عنها!

ثمة أشخاص يشعرون أنهم أفضل من الآخرين، وإذا كنت من حولهم، فإنك تشعر وكأنك غير موجود تقريباً. وتكون غير قادراً على مشاركتهم ما يحدث في حياتك أو الحصول على إرشادات لمشاكلك، لأنّ صديقك المتغطرس والمغرور منغمس في نفسه لدرجة أنه لا يسأل عنك. إكتشفوا صفات مواليد 4 أبراج سيئة السمعة لكونها مغرورة ومتمحورة حول الذات.

برج الحمل

وجود مولود الحمل ضمن هذه اللائحة ليس بالأمر الصادم على الإطلاق، فهذا البرج يتصرف كما لو كان محور الكون طوال الوقت. يميل إلى التفكير في نفسه فقط. يمكن أن يكون غير حساس وأناني، وهذا يجعله يظهر ككائن متعجرف. في عقله هو المهيمن والأقوى وهو الذي يعرف كل شيء لذلك أي شخص يتواجد معه، عليه أن يكون الخاضع وأن يتعامل معه وفق عقليته.

برج الثور

يُعتبر مولود برج الثور مغروراً ومعروف بأنه متعجرفاً. الثور يمتص نفسه بنفسه وطموحاً للغاية، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يجعل الآخرين يشعرون بأنهم مهمشون وأقل صلة. يعشق الماديات وحياة المظاهر فهو يتصرف كما لو كان أيقونة في عالم الموضة علينا التعلم منها. إنه لا يساوم أبداً لأنه يعتقد أنه على حق دائماً. يميل الى المبالغة بشكل كبير، فالحياة بالنسبة إليه أشبه بفيلم والكل يحدق به وعليه أن يقدم عرضاً درامياً طوال الوقت.

برج الأسد

رغم أنّ مولود الأسد يمتلك الكثير من الأصدقاء والمؤيدين بسبب شخصيته الجذابة، إلا أنه يتصدر قائمة الغطرسة والغرور. إنه يحب نفسه ويشتهر بكونه مهووساً بنفسه. وغالباً لديه فكرة بأنه متفوق على الآخرين، ويشعر دائماً أنّ الناس يريدون أن يكونوا مثله. يدّعي بأنه يعرف كل شيء عن كل شيء. أحياناً البرج هذا قد يملك الكثير من المعلومات أو قد يكون مثقفاً من الطراز الأول ولكنه يستخدم هذه المعرفة للتبجح ولإظهار تفوقه الفكري على الآخرين كي يتمكن من الشعور بأنه أفضل من خلال تحجيم الآخرين.

برج القوس

تُعتبر شخصية مولود القوس محبوبة من قبل الجميع وكل من حوله يقع في حبه. شخصيته الجذابة هي التي تنقذه من الكراهية. يحاول إظهار تفوقه وتميزه لأنه في داخله يدرك بأنه لا يملك فعلاً ما يميزه. طباعه المتغطرسة وتصرفاته الوقحة تجعله متنمراً من الطراز الأول. يجد متعة خالصة في التغزل بما يملك، نبرة صوته، شعره، ملابسه، طوله.. وهو لا يجد حرجاً في قول ما يفكر به علناً.