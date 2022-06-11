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منوعات
برغر وبطاطا.. روسيا تكشف عن شعارها لبديل "ماكدونالدز"
Lebanon 24
11-06-2022
|
11:00
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قبيل الافتتاح المزمع الأحد، كشفت الشركة الروسية التي استحوذت على سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا عن شعارها الجديد الذي يعتمد على "البرغر والبطاطا المقلية".
وخلال الشهر الماضي، باعت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية شبكتها المكونة من 850 مطعمًا في روسيا إلى صاحب امتياز شركة ماكدونالدز، ألكسندر جوفور، بعد إغلاقها في مارس ردا الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لـ"بلومبرغ".
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وتخطط الشركة البديلة لـ"ماكدونالدز"، لإعادة افتتاح 15 مطعما في موسكو، في 12 حزيران.
ووفقا لـ"بلومبرغ"، يحتوي الشعار على "قطعتين من البطاطا المقلية الصفراء، وقطعة من البرغر برتقالي اللون".
وتم تسمية سلسلة المطاعم بـ"ماي برجر"، لكن هذا الاسم "مؤقت"، وجاء "امتثالاً لشرط إزالة العلامة التجارية لماكدونالدز"، وفقا لتقارير لوكالة أنباء "نوفوستي الروسية".
وتعرض الشعار الجديد لـ"بديل ماكدونالدز"، إلى انتقادات واسعة بعد تشابهه مع شعار سلسلة فنادق ماريوت التي تعمل في روسيا، ووصفه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه "شعار فندق ماريوت متقاطع مع علم بنغلاديش"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي 16 مايو، قالت شركة ماكدونالدز إنها ستبيع كل مطاعمها في روسيا بعد 32 عاما من دخولها السوق الروسية، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لـ"رويترز".
وفي آذار، قررت ماكدونالدز، وهي أكبر سلسلة مطاعم شطائر البرغر في العالم، إغلاق 847 مطعما لها في روسيا، بما في ذلك مطعمها الشهير في ساحة بوشكين وسط موسكو، لتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية التي تغادر البلاد بعد الغزو.
ووفقا لـ"بلومبرغ"، فقد وظفت شركة ماكدونالدز حوالي 62 ألف شخص في روسيا، وغادرت أكبر سلسلة لمطاعم البرغر في العالم، السوق الروسي بعد أكثر من 30 عاما على وجودها.
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