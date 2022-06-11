اعتداء "وحشي" من رجال على سيدات في أحد المطاعم







واعتقلت السلطات الصينية 8 أشخاص في مدينة تانغشان شمال شرقي الصين، بعدما تعرضت مجموعة من 3 نساء كن يتناولن الطعام في مطعم لاعتداء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتظهر اللقطات، التي انتشرت على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، رجلا يقترب من طاولة بالمطعم ويضع يده على جسد امرأة في فعل تحرش، لكن المرأة دفعته بعيدا قبل أن يعتدي عليها بالضرب، إلا أنه قاومته برمي زجاجة ماء على رأسه. فجر اعتداء مجموعة من الرجال على نساء كن داخل معطم غضبا عارما في الصين، خاصة أن لقطات فيديو وثقت الاعتداء الذي وصف بـ"الوحشي".واعتقلت السلطات الصينية 8 أشخاص في مدينة تانغشان شمال شرقي الصين، بعدما تعرضت مجموعة من 3 نساء كن يتناولن الطعام في مطعم لاعتداء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتظهر اللقطات، التي انتشرت على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، رجلا يقترب من طاولة بالمطعم ويضع يده على جسد امرأة في فعل تحرش، لكن المرأة دفعته بعيدا قبل أن يعتدي عليها بالضرب، إلا أنه قاومته برمي زجاجة ماء على رأسه.





وطرحت إحدى صديقات السيدة خارج المطعم أرضا بشكل عنيف جدا، بعدما حاولت أن توقف الاعتداء على المرأة.



ورغم محاولات البعض الخجولة وقف الاعتداء، فإن المعتدي الأول في المطعم واصل ضربه للمرأة التي حاول التحرش بها بالداخل، حيث ركل وجهها بقدمه. ولم تقف صديقتاها اللتان كانتا معها على الطاولة مكتوفتي الأيدي، فقامت إحدهن بضرب المعتدي بالزجاجات أيضا، ثم تدخل عدد من أصدقائه الذين كانوا معه وضربوا السيدة الثانية، فيما جرى سحل السيدة الأولى على الأرض خارج المطعم، حيث تعرضت للضرب الوحشي بالركل وتحطيم الأواني على جسدها.وطرحت إحدى صديقات السيدة خارج المطعم أرضا بشكل عنيف جدا، بعدما حاولت أن توقف الاعتداء على المرأة.ورغم محاولات البعض الخجولة وقف الاعتداء، فإن المعتدي الأول في المطعم واصل ضربه للمرأة التي حاول التحرش بها بالداخل، حيث ركل وجهها بقدمه.