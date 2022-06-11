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منوعات
اعتداء "وحشي" من رجال على سيدات في أحد المطاعم
Lebanon 24
11-06-2022
|
09:54
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فجر اعتداء مجموعة من الرجال على نساء كن داخل معطم غضبا عارما في الصين، خاصة أن لقطات فيديو وثقت الاعتداء الذي وصف بـ"الوحشي".
واعتقلت السلطات الصينية 8 أشخاص في مدينة تانغشان شمال شرقي الصين، بعدما تعرضت مجموعة من 3 نساء كن يتناولن الطعام في مطعم لاعتداء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وتظهر اللقطات، التي انتشرت على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، رجلا يقترب من طاولة بالمطعم ويضع يده على جسد امرأة في فعل تحرش، لكن المرأة دفعته بعيدا قبل أن يعتدي عليها بالضرب، إلا أنه قاومته برمي زجاجة ماء على رأسه.
ولم تقف صديقتاها اللتان كانتا معها على الطاولة مكتوفتي الأيدي، فقامت إحدهن بضرب المعتدي بالزجاجات أيضا، ثم تدخل عدد من أصدقائه الذين كانوا معه وضربوا السيدة الثانية، فيما جرى سحل السيدة الأولى على الأرض خارج المطعم، حيث تعرضت للضرب الوحشي بالركل وتحطيم الأواني على جسدها.
وطرحت إحدى صديقات السيدة خارج المطعم أرضا بشكل عنيف جدا، بعدما حاولت أن توقف الاعتداء على المرأة.
ورغم محاولات البعض الخجولة وقف الاعتداء، فإن المعتدي الأول في المطعم واصل ضربه للمرأة التي حاول التحرش بها بالداخل، حيث ركل وجهها بقدمه.
واستمر الاعتداء الجسدي على المرأة نحو 3 دقائق، وفي وقت لاحق اختفى المعتدون في طريق جانبي قبل أن تلاحقهم الضحايا.
وقالت الشرطة المحلية إن امرأتين أصيبتا بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما وإنهما تتلقيان العلاج في المستشفى، وفق "رويترز".
وقال مكتب الأمن العام المحلي في منشور على "ويبو"، إن الشرطة ألقت القبض على التسعة المشتبه بهم في القضية بحلول ظهر اليوم ولا يزال التحقيق جاريا.
وهيمنت مناقشة الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية واحتلت المراكز الستة الأولى للموضوعات الأكثر جدالا على "ويبو".
وجاء في تعليق نشره موقع الاتحاد النسائي لعموم الصين الذي يهتم بأخبار المرأة الصينية أنه "يتعين عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات الوحشية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة ومصالحها".
وفي شباط، أثار ظهور امرأة من مقاطعة فنغ في إقليم جيانغسو بشرق الصين وهي مقيدة من رقبتها في مقطع فيديو انتشر بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي غضبا شعبيا كبيرا في الصين.
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