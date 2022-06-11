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القبض على نجم بارز بالدوري الألماني وآخر.. والتهمة جنسية

Lebanon 24
11-06-2022 | 14:00
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ألقت السلطات الإسبانية القبض على مواطنين ألمانيين، من بينهما نجم في دوري "البوندسليغا"، بعد ادعاء فتاة أنهما اعتديا عليها جنسيا في جزيرة إيبيزا الإسبانية.


وأشار تقرير في صحيفة "صن" البريطانية إلى أن الحرس الوطني في إسبانيا، لم يكشف اسم النجم البارز في الدوري الألماني، الذي اعتقل للاشتباه في تورطه بقضية اغتصاب فتاة إسبانية تبلغ من العمر 18 عاما، داخل فيلا في منطقة سان خوسيه.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنه تم نقل المراهقة إلى إحدى مستشفيات إيبيزا بعد الحادثة، التي وقعت صباح الأربعاء.
 
ولم توضح المصادر فيما إذا كان المتهمان المعتقلان قد مثلا أمام قاضي التحقيق في جلسة استماع أولية بالمحكمة، التي يمكن أن تقرر الإفراج عنهما بكفالة مالية أو حبسهما احتياطيا.

وذكرت المصادر أن اللاعب الألماني المتهم، البالغ من العمر 25 عاما، مدد عقده مع ناديه الذي يعد واحدا من أكثر فرق ألمانيا نجاحا، منذ فترة قريبة.
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