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سيدة تُمارس الجنس في السيارة فتنالُ ملايين الدولارات.. إليكم قصتها

Lebanon 24
11-06-2022 | 11:32
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حصلت أميركية على تعويض 5.2 مليون دولار من شركة تأمين، إثر إصابتها بمرض عقب ممارستها الجنس داخل سيارة شريكها المؤمن عليها من الشركة.

وأشارت الدعوى التي رفعتها المرأة العام الماضي في ولاية ميسوري إلى أنّ شريكها نقل لها فيروس الورم الحليمي البشري سنة 2017.
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وطالبت الفتاة شركة تأمين السيارة بتعويض عن "خسائر وإصابات" تعرضت لها، وتحديداً عن "نفقات طبية دفعتها وأخرى ستتكبدها مستقبلاً".
وطلبت المدعية التي أُشير إليها بحرفي اسمها وشهرتها الأولين "م.و."، مبلغا قدره 9,9 مليون دولار من شركة "جايوكو" للتأمين، قبل أن يمنحها أحد الوسطاء 5,2 مليون دولار، بحسب ما تظهر مستندات المحكمة، وأصدرت محكمة الاستئناف في ولاية ميسوري هذا القرار الثلاثاء.
ورأى الوسيط أنّ "الشريك كان عليه إعلام (م.و) بإصابته قبل ممارسة الجنس معها، لكنه امتنع عن ذلك".
وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يتسبب بالإصابة بسرطان عنق الرحم، هو أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسياً شيوعاً في الولايات المتحدة، ويتوافر لقاح للوقاية منه.
وانتشر خبر القرار القضائي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، مثيراً سخرية عدد من المستخدمين واستياء آخرين.
وغرد الملياردير  الأميركي إيلون ماسك عبر "تويتر" إنّ "التعويضات الغريبة المماثلة تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات".
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