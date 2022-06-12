26
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
36
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد "مشوار" طويل.. هل يجب إطفاء السيارة فورا؟
Lebanon 24
12-06-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتقد بعض الناس أنه من الضروري إيقاف السيارة بعد مسافات طويلة وترك المحرك شغالا لمدة 3 أو 5 دقائق قبل إيقافه. بينما يعتقد البعض الآخر أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق في إيقاف تشغيل المحرك مباشرة دون تبريد حيث لن تحدث أي مشاكل.
Advertisement
بشكل عام، لن يتسبب إيقاف تشغيل المحرك غير المجهز بتوربو مباشرة في حدوث أي مشكلة، ويمكنك القيام بذلك حتى لو كنت تقود السيارة لمسافات طويلة في السيارات الحديثة. فقد تم تصميم السيارات وفقًا لمعايير تحمل عالية لجميع الظروف الجوية بحيث يتم اختبار السيارات في مختلف الظروف الجوية مثل ظروف مناخ الخليج العربي ودرجات الحرارة المرتفعة وكذلك في الطقس البارد.
لذا فإن المحركات تتحمل درجات حرارة عالية ولا يجب عليك دائمًا تبريد المحرك قبل إيقاف تشغيله إلا إذا كانت هناك مشكلة في المحرك. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن درجة حرارة المحرك وأجزائه أثناء القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة تكون أقل من القيادة في الشوارع المزدحمة.
والسبب أنه أثناء القيادة على الطرق السريعة حتى ولو لمسافات طويلة، تعمل مروحة السيارة والرياح بسرعة 120 على تبريد المحرك والسيارة بأكملها أيضًا. لكن في جميع الأحوال، إذا كنت تقود سيارتك بطريقة عنيفة، حتى لو كانت من دون توربو، يمكنك ترك المحرك شغالاً لمدة قصيرة دقيقتين مثلاُ، قبل إيقافه. فهذا إذا لم ينفع، لن يضر بالمحرك.
في المقابل، هناك محركات بها شاحن فائق أو شاحن توربيني يكون الضغط عليها ودرجات الحرارة أعلى. في هذا النوع من المحركات، يمكنك تبريد المحرك خاصة إذا كانت درجة حرارة المحرك مرتفعة. وقامت بعض الشركات المصنعة للسيارات بتصنيع ما يسمى بـ "Turbo-timer" لحل هذه المشكلة. يمكنك ايقاف السيارة وقفل ابواب السيارة ولكن المحرك سيبقى لمدة 4 دقائق حتى يبرد ثم ينطفئ تلقائياً. وإذا لم تكن سيارتك مجهزة بالـ"Turbo-timer"، يمكنك تركها تبرد لمدة 4 دقائق قبل إيقاف المحرك.
(STRIVE ME)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
13:10 | 2022-06-11
11/06/2022 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
14:20 | 2022-06-11
11/06/2022 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
Lebanon 24
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
07:51 | 2022-06-11
11/06/2022 07:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون طقس حزيران.. استعدوا للأمطار في هذا الموعد
Lebanon 24
جنون طقس حزيران.. استعدوا للأمطار في هذا الموعد
06:37 | 2022-06-11
11/06/2022 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبرى عن "أمن إسرائيل".. ما كُشف عن "التهديد الأكبر" غير متوقع!
Lebanon 24
مفاجأة كبرى عن "أمن إسرائيل".. ما كُشف عن "التهديد الأكبر" غير متوقع!
09:00 | 2022-06-11
11/06/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2022-06-12
جنديات بملابس السباحة وأحذية بكعب عال... والقيادة تفتح تحقيقاً!
00:30 | 2022-06-12
حتى لو اقتنعت بأخطائها.. هذه الأبراج لا تعتذر أبداً
23:00 | 2022-06-11
برجك اليوم
14:00 | 2022-06-11
القبض على نجم بارز بالدوري الألماني وآخر.. والتهمة جنسية
11:32 | 2022-06-11
سيدة تُمارس الجنس في السيارة فتنالُ ملايين الدولارات.. إليكم قصتها
11:00 | 2022-06-11
برغر وبطاطا.. روسيا تكشف عن شعارها لبديل "ماكدونالدز"
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
12/06/2022 11:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
12/06/2022 11:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
12/06/2022 11:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact