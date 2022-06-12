بعد "مشوار" طويل.. هل يجب إطفاء السيارة فورا؟

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يعتقد بعض الناس أنه من الضروري إيقاف السيارة بعد مسافات طويلة وترك المحرك شغالا لمدة 3 أو 5 دقائق قبل إيقافه. بينما يعتقد البعض الآخر أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق في إيقاف تشغيل المحرك مباشرة دون تبريد حيث لن تحدث أي مشاكل.بشكل عام، لن يتسبب إيقاف تشغيل المحرك غير المجهز بتوربو مباشرة في حدوث أي مشكلة، ويمكنك القيام بذلك حتى لو كنت تقود السيارة لمسافات طويلة في السيارات الحديثة. فقد تم تصميم السيارات وفقًا لمعايير تحمل عالية لجميع الظروف الجوية بحيث يتم اختبار السيارات في مختلف الظروف الجوية مثل ظروف مناخ الخليج العربي ودرجات الحرارة المرتفعة وكذلك في الطقس البارد.لذا فإن المحركات تتحمل درجات حرارة عالية ولا يجب عليك دائمًا تبريد المحرك قبل إيقاف تشغيله إلا إذا كانت هناك مشكلة في المحرك. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن درجة حرارة المحرك وأجزائه أثناء القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة تكون أقل من القيادة في الشوارع المزدحمة.والسبب أنه أثناء القيادة على الطرق السريعة حتى ولو لمسافات طويلة، تعمل مروحة السيارة والرياح بسرعة 120 على تبريد المحرك والسيارة بأكملها أيضًا. لكن في جميع الأحوال، إذا كنت تقود سيارتك بطريقة عنيفة، حتى لو كانت من دون توربو، يمكنك ترك المحرك شغالاً لمدة قصيرة دقيقتين مثلاُ، قبل إيقافه. فهذا إذا لم ينفع، لن يضر بالمحرك.في المقابل، هناك محركات بها شاحن فائق أو شاحن توربيني يكون الضغط عليها ودرجات الحرارة أعلى. في هذا النوع من المحركات، يمكنك تبريد المحرك خاصة إذا كانت درجة حرارة المحرك مرتفعة. وقامت بعض الشركات المصنعة للسيارات بتصنيع ما يسمى بـ "Turbo-timer" لحل هذه المشكلة. يمكنك ايقاف السيارة وقفل ابواب السيارة ولكن المحرك سيبقى لمدة 4 دقائق حتى يبرد ثم ينطفئ تلقائياً. وإذا لم تكن سيارتك مجهزة بالـ"Turbo-timer"، يمكنك تركها تبرد لمدة 4 دقائق قبل إيقاف المحرك.