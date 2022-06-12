27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بطريقة غريبة ومضحكة... مدينة سويدية تحفّز ساكنيها لتنظيف الشوارع
Lebanon 24
12-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنشأت مدينة سويدية صناديق "مثيرة" من أجل التخلص من النفايات، تتمتع بمشغّل صوتي بصوت امرأة تردد عبارات في حالة من "الحماس الشديد" على ما يبدو، حسبما نقلته صحيفة The Times البريطانية.
وقالت الصحيفة: "مرحباً بكم في مدينة مالمو السويدية، حيث الشوارع نظيفة؛ لأن الإثارة الجنسية تحفز جمع القمامة".
Advertisement
من بين الأصوات التي يرددها المشغل الصوتي في صناديق القمامة: "كان ذلك جيداً"، فضلاً عن عبارات أخرى.
وقالت ماري بيرسون، من إدارة الطرق في مالمو، لصحيفة سويدية محلية: "الجمل التي يقولها الصوت هي جزء من نية الحملة لجعل المزيد من الناس يتحدثون عن أقذر شيء موجود، نفايات القمامة، تلك الأشياء التي تنتهي في شوارعنا ومياديننا وفي البحر".
وقالت بيرسون إن المدينة تريد تشجيع الناس على فعل الشيء الصحيح "من خلال إضحاكهم".
تقع الصناديق بالقرب من منطقة المشاة الرئيسة بالمدينة الجنوبية. ومن جانب آخر، لم يتم التعرف على المرأة التي أعطت صوتها، لكن المسؤولين قالوا إنها كانت "شخصية مشهورة".
يمثل هذا أحدث ابتكار في السويد لتنظيف الشوارع، بعد أن قالت بلدة سوديرتالي، في شباط الماضي، إنها تستخدم الغربان للتخلص من أعقاب السجائر.
وفي هذا السياق، قالت شركة التنظيف في المدينة السويدية، إن الطيور يمكن أن تخفض نفقات التنظيف البلدية بنسبة 75%. بينما قال الباحثون إنه يمكن تعليم الغربان أداء المهمات؛ لأنها تمتلك ذكاء إنسان يبلغ من العمر 7 سنوات.
وبدأت سلطة المدينة مشروعاً تجريبياً مع شركة ناشئة لتدريب الغربان على التقاط أعقاب السجائر ونقلها إلى جهاز يوزع الطعام كمكافأة. ونظراً لخطر ابتلاع الغربان هذه الأعقاب، سيقيِّم المشروع الأثر الصحي لجمع القمامة.
(عربي بوست)
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
13:10 | 2022-06-11
11/06/2022 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
14:20 | 2022-06-11
11/06/2022 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات عنيفة تهزّ مخيم شاتيلا.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات عنيفة تهزّ مخيم شاتيلا.. ماذا يجري هناك؟
13:24 | 2022-06-11
11/06/2022 01:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ روسي جديد بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
كلامٌ روسي جديد بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
14:02 | 2022-06-11
11/06/2022 02:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2022-06-12
ساعة خاصة بأحد السجناء... بيعت بمئات الاف الدولارات
09:30 | 2022-06-12
"لا يمكن أن يحدث".. هذا أكثر ما تخشاه "عروس داعش"
09:00 | 2022-06-12
انحرفت وتدحرجت.. حادث غريب ينتهي باعتلاء مركبة سطح منزل
08:00 | 2022-06-12
5 أبراج مشهورة بالثرثرة وكثرة الكلام!
07:00 | 2022-06-12
الجميع أفضل مني... كيف يمكن ان تتخلص من هذا الشعور؟
03:00 | 2022-06-12
بعد "مشوار" طويل.. هل يجب إطفاء السيارة فورا؟
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
12/06/2022 17:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
12/06/2022 17:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
12/06/2022 17:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact