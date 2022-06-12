جنديات بملابس السباحة وأحذية بكعب عال... والقيادة تفتح تحقيقاً!

أثار مقطع فيديو لمجندات كولومبيات يسرن تحت المطر، بملابس السباحة، وبأحذية عالية حتى الركبة، وقبعات عسكرية، جدلاً بين كبار الضباط في الجيش، دفع القيادة إلى فتح تحقيق في الحادثة.



بحسب موقع "lapresse" الكندي فإن احتفالاً نُظّم في وسط العاصمة الكولومبية، شمل مجندات احتفلن بانتهاء خدمتهن العسكرية.

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قيادة الفرقة الخامسة، التي تنتمي لها المجندات، أشارت في بيان عقب انتشار تلك الصور ومقاطع الفيديو، إلى أن "الفعالية جاءت في إطار يوم زيارة الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية، مع عائلاتهم".