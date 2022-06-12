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منوعات
حتى لو اقتنعت بأخطائها.. هذه الأبراج لا تعتذر أبداً
Lebanon 24
12-06-2022
|
00:30
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عندما يخطئ أي شخص أو يسيء فهم من يتحدث معه، فإنه يبادر فورًا بالاعتذار عما بدر منه من قول أو فعل، لكن البعض يدرك خطورة ما اقترفه ومع ذلك لا يبادر بالاعتذار أو الصلح، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
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برج الجوزاء
لا يعتذر مولود برج الجوزاء لأى شخص بل يصل الأمر إلى إنه يتمادى في خطأه وقد يتوقع أن يبادله الشخص الآخر نفس الفعل، وقد ينسى الجوزاء بأنه مديون بالاعتذار لأحد.
برج القوس
لا يستطيع مولود برج القوس التعبير عن مشاعره بالكلمات، لذلك لا يمكن أن يعتذر بكلمة، بل قد يعبر عن اعتذاره وندمه بشراء هدية أو دعوة الشخص الذي اخطأ في حقه لتناول وجبة غداء أو عشاء أو يبتكر أي طريقة أخرى يعتذر بها بدل كلمة "آسف".
برج الدلو
لن يعتذر مولود برج الدلو، عن خطأه بالرغم من اقتناعه بأنه مخطئ، ولكن معاملته الطيبة دائمًا ما تشفع له عند من أخطأ في حقه والتي تجعل من أخطأ في حقهم ينسون ما اقترفه .
برج الجدي
مولود برج الجدي من الأشخاص العنيدة جداً، ومن الصعب أن يعتذر، ولكن ليس لأنه لا يشعر بالندم، ولكن لعدم رغبته في الشعور بأنه شخص ضعيف، لذلك لا يعتذر أبدًا.
(اليوم السابع)
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