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5 أبراج مشهورة بالثرثرة وكثرة الكلام!

Lebanon 24
12-06-2022 | 08:00
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القدرة على التواصل مع الناس شيء جميل ويجعل الشخص يكسر الحواجز ويتقرب من الأشخاص بكل سهولة، ويمتلك الأِشخاص الذين لديهم قدرة على التواصل بسهولة ذكاء اجتماعيا وثقة بالنفس، ويوجد العديد من الأشخاص الذين يهتمون بعلم الأبراج ويهتمون بمعرفة الأبراج الفلكية الثرثارة والتي تحب الحديث، وفقاً لموقع "ETIMES":
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برج الجوزاء
برج الجوزاء يحب التواجد مع الناس، وهو اجتماعي من الدرجة الأولى ويحب البهجة، ويحب الحديث والكلام معه لا ينتهى، لأنه يتحدث عن أي شيء، حتى لا يشعر الآخرون بالوحدة، مثل الهوايات والأفلام والكتب والتحدث عن كل شيء.

برج الحمل
برج الحمل يعتبر من الأبراج العنيدة التي تتشبث برأيها، ويحبون الجدال لذلك فإنهم يتحدثون طويلاً من أجل إثبات وجهة نظرهم والتعبير عنها ولا يهم هناك من يستمع أم لا، ولا يمكن أن يظلوا هادئين لفترة طويلة على الإطلاق. 

برج الدلو
برج الدلو يعرف عنه الهدوء لكنه يتحدث إذا كان لديه شيء ممتع يشاركه مع من حوله، ويحب المحادثات الفكرية والنظريات ويحب التسكع مع أشخاص من نفس نوع الاهتمام حتى يمكن أن يستمر في الحديث عن القضايا والحديث عن أي شيء.

برج الأسد
برج الأسد من الأبراج التي تحب الثرثرة والحديث، فإذا بدأ برج الأسد الحديث لا يمكن أن يتوقف عن الكلام حتى ينهيه، ويفضل أن يكون تحت الأضواء طوال الوقت، وعنده انطباع أن الناس تحب الاستماع له، ويتوقع أن يهتم به الآخرون، ولهذا يركز على ذاته بدرجة كبيرة.


برج الحوت
برج الحوت لديه أفكار عشوائية تدور فى ذهانه طوال اليوم، ويحب التحدث مع الناس بصورة كبيرة، ويمكن أن يتحدث الحوت عن كل موقف بشكل مطول، وقد يصاب بعض الناس بالملل منه نتيجة حديثه، لأنه يمكن أن يقضى ساعات بالحديث.
 
(اليوم السابع)
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