انحرفت وتدحرجت.. حادث غريب ينتهي باعتلاء مركبة سطح منزل

حادث غريب شهدته محافظة العيدابي، شرقي منطقة جازان في جنوب غرب السعودية، حيث شوهدت مركبة فوق سطح منزل، وهي الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حادث بجيزان اليوم محافظة #العيدابي 🤨 pic.twitter.com/bMcKdRmKSC — الشيخ / غليص ولد رماح ❃ (@Mr_qleess) June 10, 2022 Advertisement

وتبين للسلطات المعنية والمختصة في المنطقة التي أجرت تحقيقا أن الحادث كان نتيجة عن انقلاب المركبة، بعد انحرافها عن مسار الطريق الفرعي "قاع قصي" بالمحافظة، وفق صحيفة قبس.



وتدحرجت المركبة لتستقر فوق سطح منزل يقع في أرض منخفضة عن مستوى الطريق.



وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لطفل كان بالمركبة، ولم ينتج عنه وقوع وفيات.



واتخذت الجهات المعنية إجراءاتها النظامية وتم انتشال المركبة.